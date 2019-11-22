Не пропустите! Лидеры чемпионата Эстонии сыграют в "Тондираба"

Центральный поединок субботнего дня пройдет в ледовом холле "Тондираба", где "Викинг" будет принимать нарвскую ПСШ (начало в 18:00). Обе команды лидируют в чемпионате, набрав по 10 очков.

Действующий чемпион тартуский "Вялк" - он отстает от лидирующего дуэта на два очка - проэкзаменует дома кохтла-ярвеский "Эверест" (16:00).