22.11.2019, 15:35
Не пропустите! Лидеры чемпионата Эстонии сыграют в "Тондираба"
23 ноября будут сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею.
23 ноября будут сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею.
Центральный поединок субботнего дня пройдет в ледовом холле "Тондираба", где "Викинг" будет принимать нарвскую ПСШ (начало в 18:00). Обе команды лидируют в чемпионате, набрав по 10 очков.
Действующий чемпион тартуский "Вялк" - он отстает от лидирующего дуэта на два очка - проэкзаменует дома кохтла-ярвеский "Эверест" (16:00).
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