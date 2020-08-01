Не пережила смерть мужа. Скончалась вдова олимпийского чемпиона

Она умерла на девятый день после смерти мужа, который скончался 22 июля, сообщает Allhockey.

Гусев – чемпион Олимпиады-1976 в Инсбруке, двукратный чемпион мира, участник знаменитой Суперсерии 1972 года с Канадой.