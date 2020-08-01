Не пережила смерть мужа. Скончалась вдова олимпийского чемпиона

Ушла из жизни Нина Гусева - супруга знаменитого защитника ЦСКА и сборной СССР по хоккею Александра Гусева.
Она умерла на девятый день после смерти мужа, который скончался 22 июля, сообщает Allhockey.
Гусев – чемпион Олимпиады-1976 в Инсбруке, двукратный чемпион мира, участник знаменитой Суперсерии 1972 года с Канадой.
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