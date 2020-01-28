Назван состав сборной России на шведский этап Евротура

6 февраля россияне сыграют в Хельсинки вынесенный матч с Финляндией, 8 февраля состоится поединок со Швецией, а 9 февраля Россия сразится с Чехией.

После двух этапов сборная России занимает в общем зачете Евротура последнее место, одержав в шести матчах три победы - 7 очков. Лидирует сборная Финляндии (11).

Состав сборной России на Шведские игры:

Вратари:

Игорь Бобков (Авангард)

Тимур Билялов (Ак Барс)

Александр Самонов (СКА)

Защитники

Данила Галенюк (СКА)

Рушан Рафиков (Локомотив)

Александр Романов (ЦСКА)

Богдан Киселевич (ЦСКА)

Никита Лямкин (Ак Барс)

Артем Сергеев (Салават Юлаев)

Григорий Дронов (Металлург)

Андрей Миронов (Динамо Москва)

Нападающие:

Анатолий Голышев (Автомобилист)

Артем Галимов (Ак Барс)

Дмитрий Воронков (Ак Барс)

Денис Зернов (Авангард)

Кирилл Марченко (СКА)

Иван Морозов (СКА)

Василий Подколзин (СКА)

Максим Мамин (ЦСКА)

Андрей Светлаков (ЦСКА)

Сергей Толчинский (ЦСКА)

Григорий Денисенко (Локомотив)

Артур Каюмов (Локомотив)

Павел Кудрявцев (Локомотив)

Александр Шаров (Сибирь)