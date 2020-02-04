Назван состав сборной Эстонии на олимпийскую квалификацию

Главный тренер сборной Эстонии Юсси Тупамяки определился с составом, который будет выступать в Ноттингеме. На британском льду эстонская команда предстанет в обновленном составе - почти 50 процентов игроков последние два сезона выступали за молодежную сборную Эстонии.
Из-за травмы пропускает олимпийскую квалификацию нападающий Роберт Рооба, забросивший в нынешнем сезоне 10 шайб в чемпионате Финляндии. В состав сборной Эстонии включены перешагнувшие 40-летний рубеж защитник Лаури Лахесалу и нападающий Андрей Макров - оба игрока уже давно завершили профессиональные выступления.
Состав сборной Эстонии
Вратари
#1 Виллем-Хенрик Койтмаа - Торунь POL
#29 Роман Шумихин - Викинг
Защитники
#5 Эдуард Слесаревский - Йокерит U20 FIN
#7 Савелий Новиков - Викинг
#18 Харри Колль - Вялк
#21 Томми Янсссон - Тюресе SWE
#25 Денис Шашкин - Йокипоят FIN
#27 Александр Осипов - Борас SWE
#28 Лаури Лахесалу - без клуба
Нападающие
#3 Кристофер Усов - Халден NOR
#9 Расмус Кийк - Туто FIN
#10 Алексей Сибирцев - Борас SWE
#12 Роман Андреев - Борас SWE
#13 Никита Пузаков - Туто FIN
#14 Эмил Свартбро - Огден USA
#15 Роберт Аррак - Зальцбург II AUT
#16 Андре Линде - Хаукат FIN
#17 Дмитрий Кузнецов - Вялк
#19 Артемий Александров - Туто FIN
#22 Андрей Макров - без клуба
#24 Кирилл Лодейкин - Нью-Джерси Роккетс USA
#26 Фабиан Хаст - Тенсберг NOR
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