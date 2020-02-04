Назван состав сборной Эстонии на олимпийскую квалификацию

Главный тренер сборной Эстонии Юсси Тупамяки определился с составом, который будет выступать в Ноттингеме. На британском льду эстонская команда предстанет в обновленном составе - почти 50 процентов игроков последние два сезона выступали за молодежную сборную Эстонии.

Из-за травмы пропускает олимпийскую квалификацию нападающий Роберт Рооба, забросивший в нынешнем сезоне 10 шайб в чемпионате Финляндии. В состав сборной Эстонии включены перешагнувшие 40-летний рубеж защитник Лаури Лахесалу и нападающий Андрей Макров - оба игрока уже давно завершили профессиональные выступления.

Состав сборной Эстонии

Вратари

#1 Виллем-Хенрик Койтмаа - Торунь POL

#29 Роман Шумихин - Викинг

Защитники

#5 Эдуард Слесаревский - Йокерит U20 FIN

#7 Савелий Новиков - Викинг

#18 Харри Колль - Вялк

#21 Томми Янсссон - Тюресе SWE

#25 Денис Шашкин - Йокипоят FIN

#27 Александр Осипов - Борас SWE

#28 Лаури Лахесалу - без клуба

Нападающие

#3 Кристофер Усов - Халден NOR

#9 Расмус Кийк - Туто FIN

#10 Алексей Сибирцев - Борас SWE

#12 Роман Андреев - Борас SWE

#13 Никита Пузаков - Туто FIN

#14 Эмил Свартбро - Огден USA

#15 Роберт Аррак - Зальцбург II AUT

#16 Андре Линде - Хаукат FIN

#17 Дмитрий Кузнецов - Вялк

#19 Артемий Александров - Туто FIN

#22 Андрей Макров - без клуба

#24 Кирилл Лодейкин - Нью-Джерси Роккетс USA

#26 Фабиан Хаст - Тенсберг NOR