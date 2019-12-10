Назван состав сборной Эстонии на молодежный чемпионат мира по хоккею

В январе наши молодые хоккеисты выиграли на родном льду чемпионат мира среди команд Дивизиона 2В, но сохранить прописку в новом турнире - такая задача стоит перед командой - будет непросто. Во-первых, уровень соперников значительно выше. Во-вторых, состав команды существенно обновился.
Накануне отлета в Киев эстонская команда провела контрольный матч в гостях с финским ТуТо, в котором потерпела крупное поражение - 0:9 (0:2, 0:4, 0:3).
Тренерский штаб сборной Эстонии возглавляет финский специалист Симо Лууккайнен. Костяк команды составляют легионеры, выступающие в юниорских лигах.
Состав молодежной сборной Эстонии (U-20)
Вратари
Христофер-Куллерво Йыги - ТуТo FIN
Марк Теор - Призма/Пардаугава LAT
Защитники
Хендрик-Пауль Лаосма - Айлендерс USA
Сандер Стецки - без клуба
Даниил Кулинцев - СайPa FIN
Артем Медведев - ПСШ
Пятрик Линнумяэ - Темискамин CAN
Томми Яанссон - Худдинге SWE
Денис Шашкин - Йокипоят FIN
Нападающие
Кристофер Йыги - Хаукат FIN
Клаус-Каспар Йыги - Блюз FIN
Расмус Кийк - Туто FIN
Андрей Раэ - MAR U20 HUN
Макс Куйванен - Карху Киссат FIN
Робин-Харли Мюркель - Карху Киссат FIN
Никита Пузаков - ТуТо FIN
Артур Моцкевичюс - Атланта USA
Маркус Аппельберг - Худдинге SWE
Артемий Александров - ТуТо FIN
Андрей Розинко - Эверест
Кирилл Лодейкин - Нью-Джерси USA
Кристьян Комбе - ХПК FIN
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