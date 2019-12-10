Назван состав сборной Эстонии на молодежный чемпионат мира по хоккею

В январе наши молодые хоккеисты выиграли на родном льду чемпионат мира среди команд Дивизиона 2В, но сохранить прописку в новом турнире - такая задача стоит перед командой - будет непросто. Во-первых, уровень соперников значительно выше. Во-вторых, состав команды существенно обновился.

Накануне отлета в Киев эстонская команда провела контрольный матч в гостях с финским ТуТо, в котором потерпела крупное поражение - 0:9 (0:2, 0:4, 0:3).

Тренерский штаб сборной Эстонии возглавляет финский специалист Симо Лууккайнен. Костяк команды составляют легионеры, выступающие в юниорских лигах.

Состав молодежной сборной Эстонии (U-20)

Вратари

Христофер-Куллерво Йыги - ТуТo FIN

Марк Теор - Призма/Пардаугава LAT

Защитники

Хендрик-Пауль Лаосма - Айлендерс USA

Сандер Стецки - без клуба

Даниил Кулинцев - СайPa FIN

Артем Медведев - ПСШ

Пятрик Линнумяэ - Темискамин CAN

Томми Яанссон - Худдинге SWE

Денис Шашкин - Йокипоят FIN

Нападающие

Кристофер Йыги - Хаукат FIN

Клаус-Каспар Йыги - Блюз FIN

Расмус Кийк - Туто FIN

Андрей Раэ - MAR U20 HUN

Макс Куйванен - Карху Киссат FIN

Робин-Харли Мюркель - Карху Киссат FIN

Никита Пузаков - ТуТо FIN

Артур Моцкевичюс - Атланта USA

Маркус Аппельберг - Худдинге SWE

Артемий Александров - ТуТо FIN

Андрей Розинко - Эверест

Кирилл Лодейкин - Нью-Джерси USA

Кристьян Комбе - ХПК FIN