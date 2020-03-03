03.03.2020, 13:45

Нарвского хоккеиста задержали в Ленинградской области — Интерпол подозревает его в торговле наркотиками в Эстонии

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+ комментарий PSK
Роман Викулов
EST 2
Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Sergei Stepanov, NPA

Гражданин Эстонии, бывший хоккеист, находится в международном розыске. Предположительно, он продавал наркотики в Эстонии. RusDelfi связался с директором нарвской спортшколы PSK.

Вечером 2 марта в садоводстве "Клубничное" Всеволожского района Ленинградской области местные оперативники вместе с сотрудниками Интерпола задержали 32-летнего гражданина Эстонии, находящегося в международном розыске. У себя на родине мужчину подозревают в незаконном обороте наркотических средств, передает 47news.

О задержанном известно, что в начале нулевых годов он подавал хоккейные надежды. Так в сезонах 2003/04 и 2005/06 был игроком одного из самых титулованных эстонских хоккейных клубов PSK из Нарвы. Решается вопрос о передаче иностранца эстонской стороне.

Леонид Гулов, директор спортшколы Паэмурру, в которой, согласно информации 47news, в детстве играл в хоккей задержанный Интерполом житель Эстонии, был весьма удивлен узнав от RusDelfi о задержании "нарвского хоккеиста". Кто бы это мог быть, он затруднился сказать — даже гадать не стал. "Ничего об этом не знаю.. Вообще, не понимаю, зачем надо было упоминать в этой новости PSK", — отметил Гулов.

Старейший хоккейный тренер Паэмурру Раис Давлеткильдеев также с большим недоумением услышал от нас о "задержании хоккеиста" в России и не смог предположить, кто бы это мог быть. Некоторые другие опрошенные RusDelfi деятели нарвского спорта также ничем не смогли помочь.

Можно предположить, что если пойманный в России предполагаемый наркоторговец занимался когда-то хоккеем в спортшколе Паэмурру, "подавая надежды", то, скорее всего, их не оправдал и хоккей давно забросил.

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