Нарвский хоккейный очаг продолжает расти. Уже 62 случая заражения

Вспышка коронавируса в Нарве произошла после матча чемпионата Эстонии хоккеистов Паэмурруской спортшколы с таллиннским "Вайперсом" - эта игра состоялась 31 октября в Нарве.

На следующий день в Таллинне прошла юношеская встреча этих команд, в которой принимала участие большая группа игроков, выходивших накануне на лед в Нарве.

"Могу сказать лишь одно - до игр с "Вайперсом" все наши хоккеисты были здоровы. Симптомы заболевания стали проявляться у них через 2-3 дня после этих матчей. Тренировки взрослой команды, начиная с 3 ноября, были отменены", - сказал пару дней назад RusDelfi исполняющий обязанности директора ПСШ Леонид Гулов.

В лагере "Вайперса" обстановка намного спокойнее. "Наши хоккеисты и тренеры находятся на изоляции и соблюдают все рекомендации Департамента здоровья. В понедельник мы планируем возобновить тренировочный процесс", - сказал директор "Вайперса" Дмитрий Киселевич.

Портал RusDelfi направил запрос в Департамент здоровья относительно хоккейного очага заражения в Нарве, но ответ на него мы пока не получили.

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