Нарвские против кохтла-ярвеских. Массовая драка в чемпионате Эстонии

Нарвитяне взяли реванш за поражение в поединке недельной давности. В составе ПСШ дважды отличился Никита Минин.

Массовая драка в дерби

"Эверест" очень активно начал матч. По ходу первого периода хозяева льда дважды были впереди, однако более опытные нарвитяне еще до перерыва вышли вперед и больше не упускали инициативу.

Напряженная борьба в северо-восточном дерби продолжалась до конца матча. На 57-й минуте на площадке вспыхнула потасовка. По ее итогам были удалены сразу 7 хоккеистов - 3 игрока "Эвереста" и 4 нарвитянина.

"Меня немного удивляет, что "Эверест" проигрывает некоторые матчи с двузначным счетом - наши поединки с соседями из Кохтла-Ярве всегда проходят в упорной борьбе, - заметил в разговоре с Delfi наставник нарвитян Илья Ильин. - В концовке встречи произошла потасовка в формате "три на три". Ничего страшного там не случилось - ребята просто потолкались".

"Вялк" растерял преимущество

В другом матче таллинский "Викинг" одолел дома в овертайме тартуский "Вялк" - 5:4 (1:1, 0:2, 3:1, 1:0). Победную шайбу на 63-й минуте забросил Александр Кузнецов.

Гости активно начали поединок, отличившись уже в первой смене. После двух периодов "Викинг" проигрывал 1:3, однако затем хозяева льда забросили три шайбы подряд и вышли вперед - 4:3.

Тартусцы ушли от поражения на предпоследней минуте. Но радость их была недолгой. В овертайме удача была на стороне "Викинга".

Лидер прежний

Лидерство в чемпионате Эстонии по-прежнему сохраняет ПСШ - 15 очков. Ближайший преследователь "Вялк" набрал 13 очков. У "Викинга" - 12 баллов.

В следующем туре, который состоится 14 декабря, нарвитяне сыграют в гостях с "Вялком".