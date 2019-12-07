Нарвские против кохтла-ярвеских. Массовая драка в чемпионате Эстонии

В стартовом матче четвертого круга чемпионата Эстонии по хоккею нарвская ПСШ победила в Кохтла-Ярве "Эверест" - 5:3 (3:2, 1:0, 1:1). Концовка встречи была отмечена массовой стычкой хоккеистов.
Нарвитяне взяли реванш за поражение в поединке недельной давности. В составе ПСШ дважды отличился Никита Минин.
Массовая драка в дерби
"Эверест" очень активно начал матч. По ходу первого периода хозяева льда дважды были впереди, однако более опытные нарвитяне еще до перерыва вышли вперед и больше не упускали инициативу.
Напряженная борьба в северо-восточном дерби продолжалась до конца матча. На 57-й минуте на площадке вспыхнула потасовка. По ее итогам были удалены сразу 7 хоккеистов - 3 игрока "Эвереста" и 4 нарвитянина.
"Меня немного удивляет, что "Эверест" проигрывает некоторые матчи с двузначным счетом - наши поединки с соседями из Кохтла-Ярве всегда проходят в упорной борьбе, - заметил в разговоре с Delfi наставник нарвитян Илья Ильин. - В концовке встречи произошла потасовка в формате "три на три". Ничего страшного там не случилось - ребята просто потолкались".
"Вялк" растерял преимущество
В другом матче таллинский "Викинг" одолел дома в овертайме тартуский "Вялк" - 5:4 (1:1, 0:2, 3:1, 1:0). Победную шайбу на 63-й минуте забросил Александр Кузнецов.
Гости активно начали поединок, отличившись уже в первой смене. После двух периодов "Викинг" проигрывал 1:3, однако затем хозяева льда забросили три шайбы подряд и вышли вперед - 4:3.
Тартусцы ушли от поражения на предпоследней минуте. Но радость их была недолгой. В овертайме удача была на стороне "Викинга".
Лидер прежний
Лидерство в чемпионате Эстонии по-прежнему сохраняет ПСШ - 15 очков. Ближайший преследователь "Вялк" набрал 13 очков. У "Викинга" - 12 баллов.
В следующем туре, который состоится 14 декабря, нарвитяне сыграют в гостях с "Вялком".
В гонке лучших бомбардиров сменился лидер. Вперед вышел тартусец Данил Галимуллин, набравший по системе "гол+пас" 21 (12+9) очко.
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