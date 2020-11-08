Нарвские хоккеисты заразились коронавирусом. Пострадали и судьи

Массовая вспышка коронавируса зафиксирована среди хоккеистов нарвской ПСШ. Для предотвращения распространения заболевания городские власти закрыли до 17 ноября Нарвский ледовый холл.
Накануне Департамент здоровья сообщил о 12 случаях заражения в нарвской спортивной команде. На самом деле количество лиц, сдавших положительный тест в хоккейной среде, как представляется, гораздо больше.
"Вайперс" тоже пострадал
По данным RusDelfi, несколько случаев заражения зафиксированы среди членов судейской бригады, которая обслуживала поединок ПСШ c таллиннским "Вайперсом" - эта игра состоялась в Нарве 31 октября.
Один из главных арбитров поединка после матча посетовал на резкое ухудшение самочувствия по ходу встречи. Об этом Delfi рассказали сразу три разных источника.
"К сожалению, в нашей команде также зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Точное количество заболевших станет известно в понедельник", - отметил в разговоре с Delfi директор "Вайперса" Дмитрий Киселевич.
Количество заболевших растет - еще 17 новых случаев
За ходом поединка ПСШ - "Вайперс", который завершился победой хозяев льда со счетом 10:0, в Нарвском ледовом холле наблюдали, если верить официальному протоколу матча, 345 зрителей. Среди них, как утверждают очевидцы, были военнослужащие НАТО.
По последней информации Департамента здоровья, обнародованной 8 ноября, в спортивный очаг заражения в Нарве добавились еще 17 новых случаев.
Балтийская лига под большим вопросом
Правление Хоккейного союза в минувшую среду приостановило все матчи чемпионата Эстонии до 16 ноября.
В конце ноября ПСШ и тартуский "Вялк" должны были представлять Эстонию в Балтийской хоккейной лиге, но этот турнир, похоже, не состоится, поскольку Латвию и Литву также накрыла вторая волна коронавируса.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Будьте осторожны при ношении медмасок! Не делайте ошибок
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу