Нарвские хоккеисты заразились коронавирусом. Пострадали и судьи

Накануне Департамент здоровья сообщил о 12 случаях заражения в нарвской спортивной команде. На самом деле количество лиц, сдавших положительный тест в хоккейной среде, как представляется, гораздо больше.

"Вайперс" тоже пострадал

По данным RusDelfi, несколько случаев заражения зафиксированы среди членов судейской бригады, которая обслуживала поединок ПСШ c таллиннским "Вайперсом" - эта игра состоялась в Нарве 31 октября.

Один из главных арбитров поединка после матча посетовал на резкое ухудшение самочувствия по ходу встречи. Об этом Delfi рассказали сразу три разных источника.

"К сожалению, в нашей команде также зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Точное количество заболевших станет известно в понедельник", - отметил в разговоре с Delfi директор "Вайперса" Дмитрий Киселевич.

Количество заболевших растет - еще 17 новых случаев

За ходом поединка ПСШ - "Вайперс", который завершился победой хозяев льда со счетом 10:0, в Нарвском ледовом холле наблюдали, если верить официальному протоколу матча, 345 зрителей. Среди них, как утверждают очевидцы, были военнослужащие НАТО.

По последней информации Департамента здоровья, обнародованной 8 ноября, в спортивный очаг заражения в Нарве добавились еще 17 новых случаев.

Балтийская лига под большим вопросом

Правление Хоккейного союза в минувшую среду приостановило все матчи чемпионата Эстонии до 16 ноября.

В конце ноября ПСШ и тартуский "Вялк" должны были представлять Эстонию в Балтийской хоккейной лиге, но этот турнир, похоже, не состоится, поскольку Латвию и Литву также накрыла вторая волна коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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