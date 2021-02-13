Нарвские хоккеисты выиграли битву аутсайдеров в "Тондираба"

Гости удачно начали матч в "Тондираба", забросив в первой десятиминутке две шайбы. Однако на второй перерыв команды ушли при счете 2:2.

Фортуна была на стороне нарвитян

В заключительном периоде ПСШ сумела склонить чашу весов в свою пользу. В концовке встречи нарвитяне остались в меньшинстве. Пытаясь сравнять

счет, "Вайперс" заменил вратаря на шестого полевого игрока, но реализовать численное преимущество в формате "6х4" хозяева льда не смогли.

В составе ПСШ две шайбы забросил Александр Титов, у "Вайперса" дубль оформил молодой форвард Марек Починок.

"Мы провели очень сложный матч. Во втором периоде соперник много прессинговал и не давал нам выйти из своей зоны. В конце встречи удача была на нашей стороне", - так прокомментировал ход матча наставник нарвитян Илья Ильин.

Перестрелка на тартуском льду

Лидер чемпионата тартуский "Вялк" в сверхрезультативном матче победил дома таллиннский "Пантер" - 9:6 (5:1, 1:3, 3:2).

Хозяева льда очень резво начали поединок - Василий Титаренко открыл счет уже на 12-й секунде. Перевес в четыре шайбы успокоил тартусцев, чем незамедлительно воспользовался "Пантер". К середине матча гости сократили разрыв до минимума - 5:4.

Впрочем, терять очки в планы "Вялка" не входило. Лидер снова включил обороты и спокойно довел матч до победы. В составе победителей по две шайбы забросили Федор Гусынин, Иван Акимов и Алексей Войцеховский.

Поединок ПСШ - "Эверест" перенесен

В чемпионате Эстонии уверенно лидирует "Вялк" - 21 очко. Далее расположились "Пантер" (13), "Эверест" (10), ПСШ (8) и "Вайперс" (4).

Напомним, что в нынешнем сезоне призеры чемпионата Эстонии будут определены по итогам 4-кругового турнира. Каждая команда проведет в регулярном чемпионате 16 матчей. По окончании первого этапа 4 лучшие команды определят в плей-офф победителя Кубка Эстонии.

На 14 февраля в чемпионате Эстонии был запланирован матч ПСШ - "Эверест", но этот поединок не состоится. В составе кохтла-ярвесцев заболели несколько человек.