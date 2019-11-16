Нарвские хоккеисты уверенно разобрались с чемпионом Эстонии

После двухнедельного перерыва, вызванного международными матчами, возобновился чемпионат Эстонии по хоккею.
Центральный поединок был сыгран в Нарве, где ПСШ принимала действующего чемпиона тартуский "Вялк". Хозяева льда одержали уверенную победу - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1).
Нарвитяне удачно провели концовку первого периода, забросив за несколько минут три шайбы. В нынешнем сезоне ПСШ выиграла у "Вялка" два матча из трех.
В другом поединке кохтла-ярвеский "Эверест" оказал дома упорное сопротивление таллиннскому "Викингу" - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).
В турнирной таблице двоевластие: "Викинг" и ПСШ набрали по 10 очков. В следуюшем туре - он пройдет 23 ноября - лидеры сыграют в "Тондираба".
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