Нарвские хоккеисты уверенно разобрались с чемпионом Эстонии

Центральный поединок был сыгран в Нарве, где ПСШ принимала действующего чемпиона тартуский "Вялк". Хозяева льда одержали уверенную победу - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1).

Нарвитяне удачно провели концовку первого периода, забросив за несколько минут три шайбы. В нынешнем сезоне ПСШ выиграла у "Вялка" два матча из трех.

В другом поединке кохтла-ярвеский "Эверест" оказал дома упорное сопротивление таллиннскому "Викингу" - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

В турнирной таблице двоевластие: "Викинг" и ПСШ набрали по 10 очков. В следуюшем туре - он пройдет 23 ноября - лидеры сыграют в "Тондираба".