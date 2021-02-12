Нарвские хоккеисты рискуют остаться без медалей чемпионата Эстонии

В турнирной таблице нарвитяне занимают предпоследнее место - 6 очков. ПСШ выиграла только 3 матча в нынешнем сезоне и рискует остаться за чертой призеров чемпионата Эстонии.

Битва аутсайдеров в "Тондираба"

В очередном туре нарвитяне сыграют в гостях с соседом по турнирной таблице таллиннским "Вайперсом", у которого 4 очка. Битва аутсайдеров состоится в ледовом холле "Тондираба" (начало в 16:00).

В нынешнем сезоне соперники встречались дважды - обе встречи выиграли нарвитяне (10:0 и 9:2). Правда, с той поры состав "Вайперса" претерпеел изменения.

Напомним, что в нынешнем сезоне призеры чемпионата Эстонии будут определены по итогам 4-кругового турнира. Каждая команда проведет в регулярном чемпионате 16 матчей. По окончании первого этапа 4 лучшие команды определят в плей-офф победителя Кубка Эстонии.

"Пантер" едет в Тарту

В другом матче действующий чемпион и лидер первенства тартуский "Вялк" принимает на своей площадке ближайшего преследователя таллиннский "Пантер" (17:00).

Первая встреча соперников завершилась в октябре победой столичного клуба (7:4). В январе тартусцы взяли реванш (5:3).

Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет российский легионер "Вялка" Федор Гусынин, набравший по системе "гол+пас" 38 (12+26) очков.