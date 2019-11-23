23.11.2019, 20:10

Нарвитяне победили "Викинг" и возглавили турнирную таблицу

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EST 42
JÄÄHOKI EESTI MEISTRILIIGA PSK vs Viking
JÄÄHOKI EESTI MEISTRILIIGA PSK vs VikingFoto: Sergei Stepanov, NPA

Сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Таллиннский "Викинг" на своей площадке проиграл нарвской ПСШ - 2:4 (1:1, 0:2, 1:1).

Результат матча предопределила игра в неравных составах. Нарвитяне дважды реализовали численное преимущество.

Действующий чемпион тартуский "Вялк" разгромил дома кохтла-ярвеский "Эверест" - 10:3 (3:0, 3:1, 4:2). У победителей 4 шайбы забросил российский легионер Данил Галимуллин, ранее выступавший за "Викинг".

ПСШ стал единоличным лидером первенства - 12 очков. Далее расположились "Вялк" (10) и "Викинг" (10).

Следующий тур чемпионата Эстонии состоится 30 ноября. Наибольший интерес вызывает поединок в Тарту, где "Вялк" будет принимать "Викинг".

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