Нарвитяне победили "Викинг" и возглавили турнирную таблицу

Сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Таллиннский "Викинг" на своей площадке проиграл нарвской ПСШ - 2:4 (1:1, 0:2, 1:1).
Результат матча предопределила игра в неравных составах. Нарвитяне дважды реализовали численное преимущество.
Действующий чемпион тартуский "Вялк" разгромил дома кохтла-ярвеский "Эверест" - 10:3 (3:0, 3:1, 4:2). У победителей 4 шайбы забросил российский легионер Данил Галимуллин, ранее выступавший за "Викинг".
ПСШ стал единоличным лидером первенства - 12 очков. Далее расположились "Вялк" (10) и "Викинг" (10).
Следующий тур чемпионата Эстонии состоится 30 ноября. Наибольший интерес вызывает поединок в Тарту, где "Вялк" будет принимать "Викинг".
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