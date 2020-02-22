Нарва взяла серебро, "Вялк" устроил шайбоград в Кохтла-Ярве

После двух периодов счет в Кохтла-Ярве был равный - 4:4, но в заключительном периоде тартусцы просто смели "Эверест", забросив 10 шайб. Самым результативным игроком матча стал Марат Муртазин, отличившийся 5 раз.

В другом поединке таллиннский "Викинг" победил дома нарвскую ПСШ - 5:3 (1:1, 1:0, 3:2). Обе команды набрали по 19 очков, но за счет лучшего соотношения забитых и пропущенных шайб в личных встречах серебряные медали завоевали нарвитяне.

Заключительный матч чемпионата Эстонии пройдет 23 февраля в Тарту, где "Вялк" будет принимать нарвитян.

В марте пройдут матчи Кубка Эстонии. В первом полуфинале "Вялк" в серии до трех побед сыграет с "Эверестом", в другой паре будут выяснять отношения "Викинг" и ПСШ.