Нарва шокировала "Викинг", "Вялк" стартовал по-чемпионски
Сыграны первые матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Главный фаворит сезона тартуский "Вялк" взял успешный старт, а таллиннский "Викинг" потерпел неожиданное поражение.
Сыграны первые матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Главный фаворит сезона тартуский "Вялк" взял успешный старт, а таллиннский "Викинг" потерпел неожиданное поражение.
Действующий чемпион "Вялк" без проблем разобрался с кохтла-ярвеским "Эверестом" - 8:1 (4:0, 1:0, 3:1). Автором первой шайбы нового сезона стал тартусец Марк Тихомиров, выступавший в последние годы за "Викинг".
"Вялк" не дал шанса "Эвересту"
В составе "Вялка" дважды отличились Никита Гаранин и Михкель Выранг. Ворота тартусцев защищал 17-летний юниор Юрий Бахтурин.
"Вялк" провел поединок в две с половиной пятерки. Но в ближайшее время чемпион страны доукомплектует свой состав. "По техническим причинам мы не успели дозаявить трех новых легионеров, а пару человек у нас приболели. К следующей игре все будут в строю", - выразил надежду менеджер "Вялка" Олег Литвяков.
Нарвитяне обыграли в Таллинне "Викинг"
В другом поединке игрового дня серебряный медалист прошлогоднего первенства "Викинг" проиграл в ледовом холле "Тондираба" нарвской ПСШ - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2).
Хозяева льда первыми открыли счет, но затем пропустили пять шайб подряд. Нарвитяне проводили первый поединок под руководством нового тренера Ильи Ильина. Дебют получился на редкость удачным.
"Исход встречи предопределила игра в неравных составах. Мы свои моменты реализовали, а соперник не смог реализовать большинство. К тому же удачно сыграл наш вратарь Дмитрий Ровда", - отметил после матча Ильин.
Второй тур чемпионата Эстонии пройдет 5 октября. Нарвитяне будут принимать дома "Вялк". "Болельщики наверняка соскучились по хоккею. Надеемся на их поддержку в поединке с тартусцами", - добавил Ильин.
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