Нарва разбила "Вайперс", "Эверест" вырвал победу у "Пантер"

Неделю назад "Вайперс", основу которого составляют юноши 15-17 лет, удивил многих любителей хоккея, победив дома "Эверест". Ида-вирумаасцы приехали в Таллинн после двух побед над тартуским "Вялком" (6:5) и ПСШ (7:5), но в "Тондираба" потерпели крупное поражение (2:7).

"Вайперс" резко сдал

Впрочем, если взглянуть на протокол поединка, то причина такого счета станет более понятна. "Эверест" играл в Таллинне двумя пятерками, тогда как в составе "Вайперса" после сокрушительного поражения в стартовом матче от "Вялка" (1:14) произошли кадровые перемены.

Главный тренер столичного клуба Игорь Андрющенко, хорошо знакомый любителям хоккея по работе с "Викингом", прибег к услугам испытанных бойцов. В составе "Вайперса" на лед вышло грозное трио форвардов - Александр Кузнецов, Сергей Иванов и Роман Коленчуков.

В Нарву из этого трио приехал только Кузнецов. "Вайперс" долго сопротивлялся, но под конец матча заметно сдал, пропустив несколько шайб в большинстве. Четыре раза в этом матче отличился Кирилл Ильин.

"Соперник вышел на лед с хорошим настроем. Первый период складывался для нас непросто. Ключевой момент матча произошел в середине встречи, когда нам за короткое время удалось забросить две шайбы", - так прокомментировал итог встречи наставник нарвитян Илья Ильин.

Почему не играл Коленчуков?

Отсутствие в Нарве Иванова и Коленчукова директор "Вайперса" Дмитрий Киселевич объяснил следующим образом.

"Они будут задействованы преимущественно в домашних матчах, тогда как на выезде мы будем обходиться своими силами, - пояснил Киселевич. - Иванов и Коленчуков работают в клубе тренерами, занимаясь с юными хоккеистами - за это они получают зарплату. Выходить на лед в гостевых поединках они смогут лишь в том случае, если будут свободны от своих тренерских обязательств".

"Эверест" показал характер

Во втором матче дня таллиннский "Пантер" проиграл на своей площадке по буллитам "Эвересту", в составе которого было лишь 13 полевых игроков. Столичный клуб потерпел первое поражение в чемпионате.

Поединок лидеров прошел в упорной борьбе. Достаточно сказать, что первая шайба в этом матче была заброшена лишь на 38-й минуте - отличился словацкий легионер "Пантер" Даниэль Баранек.