Нарва разбила "Вайперс", "Эверест" вырвал победу у "Пантер"

Первую победу в чемпионате Эстонии по хоккею одержала неудачно начавшая сезон нарвская ПСШ. На своем льду нарвитяне разбили таллиннский "Вайперс" - 10:0 (1:0, 3:0, 6:0). Единоличным лидером первенства стал кохтла-ярвеский "Эверест", победивший в Таллинне по буллитам "Пантер" - 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).
Неделю назад "Вайперс", основу которого составляют юноши 15-17 лет, удивил многих любителей хоккея, победив дома "Эверест". Ида-вирумаасцы приехали в Таллинн после двух побед над тартуским "Вялком" (6:5) и ПСШ (7:5), но в "Тондираба" потерпели крупное поражение (2:7).
"Вайперс" резко сдал
Впрочем, если взглянуть на протокол поединка, то причина такого счета станет более понятна. "Эверест" играл в Таллинне двумя пятерками, тогда как в составе "Вайперса" после сокрушительного поражения в стартовом матче от "Вялка" (1:14) произошли кадровые перемены.
Главный тренер столичного клуба Игорь Андрющенко, хорошо знакомый любителям хоккея по работе с "Викингом", прибег к услугам испытанных бойцов. В составе "Вайперса" на лед вышло грозное трио форвардов - Александр Кузнецов, Сергей Иванов и Роман Коленчуков.
В Нарву из этого трио приехал только Кузнецов. "Вайперс" долго сопротивлялся, но под конец матча заметно сдал, пропустив несколько шайб в большинстве. Четыре раза в этом матче отличился Кирилл Ильин.
"Соперник вышел на лед с хорошим настроем. Первый период складывался для нас непросто. Ключевой момент матча произошел в середине встречи, когда нам за короткое время удалось забросить две шайбы", - так прокомментировал итог встречи наставник нарвитян Илья Ильин.
Почему не играл Коленчуков?
Отсутствие в Нарве Иванова и Коленчукова директор "Вайперса" Дмитрий Киселевич объяснил следующим образом.
"Они будут задействованы преимущественно в домашних матчах, тогда как на выезде мы будем обходиться своими силами, - пояснил Киселевич. - Иванов и Коленчуков работают в клубе тренерами, занимаясь с юными хоккеистами - за это они получают зарплату. Выходить на лед в гостевых поединках они смогут лишь в том случае, если будут свободны от своих тренерских обязательств".
"Эверест" показал характер
Во втором матче дня таллиннский "Пантер" проиграл на своей площадке по буллитам "Эвересту", в составе которого было лишь 13 полевых игроков. Столичный клуб потерпел первое поражение в чемпионате.
Поединок лидеров прошел в упорной борьбе. Достаточно сказать, что первая шайба в этом матче была заброшена лишь на 38-й минуте - отличился словацкий легионер "Пантер" Даниэль Баранек.
В третьем периоде россиянин Егор Антоненко дважды выводил "Эверест" вперед, но "Пантер" оба раза быстро восстанавливал равновесие.
В овертайме, который проходил в формате "3х3", гости имели несколько отличных шансов забросить победную шайбу, однако переиграть Виллема Койтмаа они не смогли. И все-таки в серии буллитов удача была на стороне ида-вирумааской команды. Красиво исполнил свою попытку Максим Чальцев, а победный буллит реализовал россиянин Родион Галимзянов.
"Эверест" возглавил турнирную таблицу чемпионата Эстонии, имея при этом отрицательную разницу забитых и пропущенных шайб - 6 очков. Его преследуют "Пантер" (5) и "Вялк" (3). Заключительный тур первого круга будет сыгран 7 ноября - тартусцы будут принимать нарвитян, а в "Тондираба" померятся силами две столичные команды.
Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии по системе "гол+пас" возглавляют игроки "Вялка": Данил Галимуллин набрал 14 очков, Федор Гусынин - 13, у нарвитянина Ильина 10 результативных баллов.
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