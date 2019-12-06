06.12.2019, 18:30

Нарва надеется взять реванш у "Эвереста", "Викинг" намерен огорчить "Вялк"


EST 4
Jäähoki, HC VIKING vs Tartu Kalev-Välk
Jäähoki, HC VIKING vs Tartu Kalev-VälkFoto: Ilmar Saabas

Вторую половину чемпионата Эстонии по хоккею откроют два поединка в Кохтла-Ярве и Таллинне.

Неделю назад "Эверест" открыл счет победам в чемпионате, обыграв дома в овертайме единоличного лидера первенства нарвскую ПСШ - 6:5. Кохтла-ярвесцы наверняка постараются еще раз огорчить дома соседей.

В другом матче субботнего дня "Викинг" будет принимать дома действующего чемпиона тартуский "Вялк" (начало в 18:00). Поединок недельной давности завершился победой тартусцев - 7:6.

Читайте также: