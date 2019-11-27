Наркотики и голый мужчина. Хоккеист сборной России судится с женой
Защитник "Оттавы" Никита Зайцев пропустил последние два матча регулярного чемпионата НХЛ. Игрок улетел в Россию по личным причинам, которые клуб не раскрывает.
Защитник "Оттавы" Никита Зайцев пропустил последние два матча регулярного чемпионата НХЛ. Игрок улетел в Россию по личным причинам, которые клуб не раскрывает.
Ранее стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой Маргаритой, которая намеревается отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 минимальных размеров оплаты труда в месяц (примерно 1600 евро) на себя.
Среднегодовая зарплата 28-летнего игрокасборной России в канадском клубе составляет 4,5 млн долларов.
Бывшая жена Маргарита написала заявление в полицию о похищении их детей и нападении на няню, сообщает "Рен ТВ". Как утверждает экс-супруга игрока, неизвестные люди напали на няню, порезали ей ухо и забрали детей. Нападавшие посадили детей в машину и увезли в неизвестном направлении.
Маргарита обратилась за помощью к адвокатам. По ее мнению, детей удерживает отец ее бывшего мужа.
В свою очередь, Зайцев-старший представил в полицию видеоматериалы, как бывшая жена принимала наркотики и в присутствии детей совокуплялась с голым мужчиной.
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