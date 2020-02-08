08.02.2020, 22:00

Надежды эстонского хоккея проиграли олимпийским чемпионам

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EST 29
Villem-Henrik Koitmaa
Villem-Henrik Koitmaa Foto: Jaanus Lensment

После дня отдыха в Ноттингеме возобновился олимпийский квалификационный турнир по хоккею. Во втором туре обновленная сборная Эстонии проиграла Великобритании - 1:7 (0:0, 1:4, 0:3).

Единственную шайбу в составе эстонской команды на 39-й минуте забросил Алексей Сибирцев.

Напомним, что сборная Великобритании (она является чемпионом Олимпиады-1936) выступает в сильнейшем дивизионе мирового хоккея.

Наши хоккеисты потерпели второе поражение в Ноттингеме. Заключительный матч подопечные Юсси Тупамяки проведут 9 февраля с Румынией.

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