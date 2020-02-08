Надежды эстонского хоккея проиграли олимпийским чемпионам

После дня отдыха в Ноттингеме возобновился олимпийский квалификационный турнир по хоккею. Во втором туре обновленная сборная Эстонии проиграла Великобритании - 1:7 (0:0, 1:4, 0:3).
Единственную шайбу в составе эстонской команды на 39-й минуте забросил Алексей Сибирцев.
Напомним, что сборная Великобритании (она является чемпионом Олимпиады-1936) выступает в сильнейшем дивизионе мирового хоккея.
Наши хоккеисты потерпели второе поражение в Ноттингеме. Заключительный матч подопечные Юсси Тупамяки проведут 9 февраля с Румынией.
Изъяли деньги, десятки автомобилей и квартир: Лукашенко об афере
Змея устроила охоту на людей в туалете
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
Срочное заявление Лукашенко о коронавирусе