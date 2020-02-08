Надежды эстонского хоккея проиграли олимпийским чемпионам

Единственную шайбу в составе эстонской команды на 39-й минуте забросил Алексей Сибирцев.

Напомним, что сборная Великобритании (она является чемпионом Олимпиады-1936) выступает в сильнейшем дивизионе мирового хоккея.

Наши хоккеисты потерпели второе поражение в Ноттингеме. Заключительный матч подопечные Юсси Тупамяки проведут 9 февраля с Румынией.