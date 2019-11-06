На лед вызываются. Состав сборной Эстонии на Кубок Балтии
7-10 ноября в ледовом холле "Тондираба" пройдет Кубок Балтики по хоккею. Тренерский штаб сборной Эстонии назвал состав на этот турнир.
7-10 ноября в ледовом холле "Тондираба" пройдет Кубок Балтики по хоккею. Тренерский штаб сборной Эстонии назвал состав на этот турнир.
В Кубке Балтики примут участие 6 команд: Эстония, Украина, Литва, Латвия, Румыния и молодежная сборная Казахстана.
На групповом этапе сборная Эстонии сыграет с Украиной (8 ноября) и Литвой (9 ноября). В заключительный день турнира наши хоккеисты проведут еще один поединок.
Руководить игрой сборной Эстонии на домашнем турнире будет тренерский штаб в составе Мярта Ээрме, Каупо Кальюсте, Кристьяна Ээрме и Андруса Ахи.
Состав сборной Эстонии на Кубок Балтики
Вратари
Виллем-Хенрик Койтмаа - Мехелен (BEL)
Кристофер-Куллерво Йыги - ТуТо (FIN)
Защитники
Денис Шашкин - Йокипоят (FIN)
Томми Яанссон - Худдинге (SWE)
Эдуард Слесаревский - Йокерит U20 (FIN)
Савелий Новиков - Викинг
Яанус Сорокин - Вялк
Филипп Шварыгин - Викинг
Лаури Лахесалу - без клуба
Иван Кругликов - Темиртау (KAZ)
Нападающие
Кристофер Усов - Халден (NOR)
Кристофер Йыги - Хаукат (FIN)
Роберт Рооба - Ювяскюля (FIN)
Расмус Кийк - ТуТо (FIN)
Никита Пузаков - ТуТо (FIN)
Роберт Аррак - Зальцбург-2 (AUT)
Андре Линде - Хаукат (FIN)
Мортен-Арантез Юргенс - Юкурит (FIN)
Маркус Аппельберг - Худдинге (SWE)
Артемий Александров - Йокерит U20 (FIN)
Михкель Выранг - Вялк
Андрей Макров - без клуба
Марк Вийтанен - ТуТо (FIN)
Александр Петров - Вальпеличе (ITA)
Сийм Лийвик - Клагенфурт (AUT)
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