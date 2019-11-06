На лед вызываются. Состав сборной Эстонии на Кубок Балтии

В Кубке Балтики примут участие 6 команд: Эстония, Украина, Литва, Латвия, Румыния и молодежная сборная Казахстана.

На групповом этапе сборная Эстонии сыграет с Украиной (8 ноября) и Литвой (9 ноября). В заключительный день турнира наши хоккеисты проведут еще один поединок.

Руководить игрой сборной Эстонии на домашнем турнире будет тренерский штаб в составе Мярта Ээрме, Каупо Кальюсте, Кристьяна Ээрме и Андруса Ахи.

Состав сборной Эстонии на Кубок Балтики

Вратари

Виллем-Хенрик Койтмаа - Мехелен (BEL)

Кристофер-Куллерво Йыги - ТуТо (FIN)

Защитники

Денис Шашкин - Йокипоят (FIN)

Томми Яанссон - Худдинге (SWE)

Эдуард Слесаревский - Йокерит U20 (FIN)

Савелий Новиков - Викинг

Яанус Сорокин - Вялк

Филипп Шварыгин - Викинг

Лаури Лахесалу - без клуба

Иван Кругликов - Темиртау (KAZ)

Нападающие

Кристофер Усов - Халден (NOR)

Кристофер Йыги - Хаукат (FIN)

Роберт Рооба - Ювяскюля (FIN)

Расмус Кийк - ТуТо (FIN)

Никита Пузаков - ТуТо (FIN)

Роберт Аррак - Зальцбург-2 (AUT)

Андре Линде - Хаукат (FIN)

Мортен-Арантез Юргенс - Юкурит (FIN)

Маркус Аппельберг - Худдинге (SWE)

Артемий Александров - Йокерит U20 (FIN)

Михкель Выранг - Вялк

Андрей Макров - без клуба

Марк Вийтанен - ТуТо (FIN)

Александр Петров - Вальпеличе (ITA)

Сийм Лийвик - Клагенфурт (AUT)