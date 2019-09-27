На eBay продают медали советского вратаря. Он страдал от алкоголизма и покончил с собой

Во второй половине 80-х Белошейкина считали одним из самых талантливых молодых вратарей мира. В 1986 году, в возрасте 20 лет он стал чемпионом мира, затем вместе со сборной СССР вышел в финал Кубка Канады, а в 1988 году завоевал золотую медаль Олимпиады в Калгари, на которой, правда, не сыграл из-за травмы, основным вратарем команды был Сергей Мыльников. В составе ЦСКА Белошейкин трижды брал золото чемпионатов Советского Союза.

В 1991 году Белошейкина выбрал на драфте клуб НХЛ "Эдмонтон Ойлерз", однако алкогольная зависимость помешала таланту проявить себя в сильнейшей лиге мира. Из-за систематических нарушений режима Белошейкин не смог закрепиться в составе питерского СКА и колпинского "Ижорца". В возрасте 33 лет Белошейкин покончил жизнь самоубийством в одном из общежитий Санкт-Петербурга, последние годы своей жизни он был разнорабочим.

Бывшие партнеры по команде отмечали, что Белошейкин продал все свои медали и экипировку, полученную в командах, за которые выступал. Однако теперь, 20 лет спустя после гибели вратаря, его награды появились на аукционе. Описание слота сделано на немецком языке. Цена за слот установлена в размере 4700 евро.