Молодые эстонские таланты неудачно начали чемпионат мира

Результат стартового поединка вполне закономерен. Французы в прошлом году выступали в Дивизионе 1А, наши хоккеисты несколько лет играли во втором дивизионе. К тому же состав сборной Эстонии по сравнению с предыдущим первенством претерпел существенные изменения.

Во втором туре молодежного чемпионата мира сборная Эстонии сыграет 14 декабря с Венгрией.

Календарь чемпионата мира по хоккею

12 декабря (четверг)

Италия — Польша 3:15

Эстония — Франция 1:6

20:00 Украина — Венгрия

14 декабря (суббота)

13:00 Венгрия — Эстония

16:30 Франция — Италия

20:00 Польша — Украина

15 декабря (воскресенье)

13:00 Эстония — Италия

16:30 Польша — Венгрия

20:00 Франция — Украина

17 декабря (вторник)

13:00 Венгрия — Франция

16:30 Польша — Эстония

20:00 Италия — Украина

18 декабря (среда)

13:00 Франция — Польша

16:30 Венгрия — Италия

20:00 Украина — Эстония