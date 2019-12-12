12.12.2019, 18:35

Молодые эстонские таланты неудачно начали чемпионат мира

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EST 18
U-20 hoki MM
U-20 hoki MMFoto: Taavi Sepp

В Киеве стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею среди команд Дивизиона 1В. В первом туре сборная Эстонии (U-20) проиграла Франции - 1:6 (0:2, 1:1, 0:3). Единственную шайбу в составе нашей команды забросил в середине матча Андрей Раэ.

Результат стартового поединка вполне закономерен. Французы в прошлом году выступали в Дивизионе 1А, наши хоккеисты несколько лет играли во втором дивизионе. К тому же состав сборной Эстонии по сравнению с предыдущим первенством претерпел существенные изменения.

Во втором туре молодежного чемпионата мира сборная Эстонии сыграет 14 декабря с Венгрией.

Календарь чемпионата мира по хоккею
12 декабря (четверг)
Италия — Польша 3:15
Эстония — Франция 1:6
20:00 Украина — Венгрия

14 декабря (суббота)
13:00 Венгрия — Эстония
16:30 Франция — Италия
20:00 Польша — Украина

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15 декабря (воскресенье)
13:00 Эстония — Италия
16:30 Польша — Венгрия
20:00 Франция — Украина

17 декабря (вторник)
13:00 Венгрия — Франция
16:30 Польша — Эстония
20:00 Италия — Украина

18 декабря (среда)
13:00 Франция — Польша
16:30 Венгрия — Италия
20:00 Украина — Эстония

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