Молодежная сборная России крупно проиграла полуфинал канадцам

"Кленовые листья" считались фаворитами полуфинального поединка. Свой статус они подтвердили в дебюте матча, открыв счет уже на 59-й секунде. В середине первого периода в ворота Ярослава Аскарова влетела вторая шайба. До перерыва канадцы еще раз добились успеха.

"Красная машина" снова дала сбой

В истории противостояния России и Канады на молодежном уровне были примеры, когда удавалось отыгрывать дефицит в три шайбы, но в Эдмонтоне россиянам не удалось сотворить чудо. Впрочем, тревожные звоночки относительно перспектив нынешней сборной России прозвучали уже в матче группового турнира с Чехией (0:2) и в четвертьфинальном поединке с Германией (2:1).

Руководители российского хоккея одним из главных козырей команды считали главного тренера Игоря Ларионова, однако знаменитый хоккеист никого прежде никогда не тренировал. "Красная машина" дала на канадском льду серьезный сбой. Сам Ларионов неоднократно говорил, что под его руководством команда будет играть в атакующий хоккей, однако в Эдмонтоне сборная России в двух матчах против Чехии и Канады не смогла забросить ни одной шайбы. Такое с ней случилось впервые.

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