Молодежная сборная Эстонии потерпела обидное поражение

Во втором туре молодежного чемпионата мира по хоккею (Дивизион 1В) сборная Эстонии (U-20) проиграла в Киеве Венгрии - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2).
По ходу встречи венгерская команда дважды вела в счете, но наши хоккеисты догоняли соперника, удачно использовав во втором периоде численное преимущество - отличились Кирилл Лодейкин и Маркус Аппельберг.
К сожалению, на концовку встречи сил у наших молодых хоккеистов не хватило - в заключительном периоде они пропустили две шайбы.
Сборная Эстонии потерпела второе поражение на мировом первенстве. Следующий поединок эстонские хоккеисты проведут 15 декабря с Италией.
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