Молодежная сборная Эстонии потерпела обидное поражение

По ходу встречи венгерская команда дважды вела в счете, но наши хоккеисты догоняли соперника, удачно использовав во втором периоде численное преимущество - отличились Кирилл Лодейкин и Маркус Аппельберг.

К сожалению, на концовку встречи сил у наших молодых хоккеистов не хватило - в заключительном периоде они пропустили две шайбы.

Сборная Эстонии потерпела второе поражение на мировом первенстве. Следующий поединок эстонские хоккеисты проведут 15 декабря с Италией.