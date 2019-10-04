04.10.2019, 15:05
Лидеры сыграют в Нарве, битва аутсайдеров пройдет в "Тондираба"
5 октября будут сыграны матчи второго тура чемпионата Эстонии по хоккею.
5 октября будут сыграны матчи второго тура чемпионата Эстонии по хоккею.
Нарвская ПСШ будет принимать чемпиона страны тартуский "Вялк" (начало в 16:30), а в ледовом холле "Тондираба" сыграют неудачники первого тура таллиннский "Викинг" и кохтла-ярвеский "Эверест" (17:40).
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