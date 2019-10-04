Лидеры сыграют в Нарве, битва аутсайдеров пройдет в "Тондираба"

Нарвская ПСШ будет принимать чемпиона страны тартуский "Вялк" (начало в 16:30), а в ледовом холле "Тондираба" сыграют неудачники первого тура таллиннский "Викинг" и кохтла-ярвеский "Эверест" (17:40).