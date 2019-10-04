04.10.2019, 15:05

Лидеры сыграют в Нарве, битва аутсайдеров пройдет в "Тондираба"


rus.delfi.ee
EST
Jäähokki Narva PSK vs Kalev Välk 30.09.2017
Jäähoki Narva PSK vs Kalev VälkFoto: Sergei Stepanov, NPA

5 октября будут сыграны матчи второго тура чемпионата Эстонии по хоккею.

Нарвская ПСШ будет принимать чемпиона страны тартуский "Вялк" (начало в 16:30), а в ледовом холле "Тондираба" сыграют неудачники первого тура таллиннский "Викинг" и кохтла-ярвеский "Эверест" (17:40).

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: