Легендарный хоккеист о Путине: Он очень хорошо скрывает свои эмоции
Двукратный Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов рассказал, каким хоккейным болельщиком является президент России Владимир Путин.
Двукратный Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов рассказал, каким хоккейным болельщиком является президент России Владимир Путин.
По мнению бывшего спортсмена, а ныне депутата Госдумы РФ, президент России не показывает свои настоящие эмоции, хотя нельзя быть уверенным в том, что на самом деле он искренне не сопереживает любимым командам.
”Он вообще человек достаточно взвешенный и эмоций особо не высказывает. Но, мне кажется, и понимает сегодняшнюю игру, и переживает за ребят, внутри у него, наверное, все как у настоящего болельщика. И как у президента страны, который должен быть хладнокровным всегда и верить в победу”, — рассказал Вячеслав Фетисов.
Фетисов и Путин вместе присутствовали на Кубке мира по хоккею среди молодежных команд, который проходит с 23 по 31 августа в Сочи.
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