Легендарный хоккеист о Путине: Он очень хорошо скрывает свои эмоции

По мнению бывшего спортсмена, а ныне депутата Госдумы РФ, президент России не показывает свои настоящие эмоции, хотя нельзя быть уверенным в том, что на самом деле он искренне не сопереживает любимым командам.

”Он вообще человек достаточно взвешенный и эмоций особо не высказывает. Но, мне кажется, и понимает сегодняшнюю игру, и переживает за ребят, внутри у него, наверное, все как у настоящего болельщика. И как у президента страны, который должен быть хладнокровным всегда и верить в победу”, — рассказал Вячеслав Фетисов.

Фетисов и Путин вместе присутствовали на Кубке мира по хоккею среди молодежных команд, который проходит с 23 по 31 августа в Сочи.