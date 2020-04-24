Легендарный форвард сборной СССР находится в искусственной коме

По словам главного тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова, Мальцев - 20 апреля ему исполнился 71 год - находится в искусственной коме в Германии.

"Он уже второй месяц лежит в Германии. И все очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из нее, то обратно вводят. Но они говорят, что все будет хорошо. Будем надеяться", - приводит "Спорт-Экспресс" слова опытного тренера.

Мальцев и Крикунов - земляки. Они оба родились в Кирово-Чепецке и начинали хоккейный путь в тамошней "Олимпии".

В составе сборной СССР Мальцев дважды выигрывал Олимпиаду (1972, 1976) и 9 раз становился чемпионом мира. Он был участником первой Суперсерии СССР - Канада в 1972 году.

Мальцев является рекордсменом сборной СССР как по количеству матчей (319), так и по заброшенным шайбам (212).