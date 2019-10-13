Легенда хоккея Уэйн Гретцки упал в обморок и угодил в больницу
Легендарный нападающий Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки поделился, что недавно у него возникли проблемы со здоровьем, передает The Athletic.
Легендарный нападающий Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки поделился, что недавно у него возникли проблемы со здоровьем, передает The Athletic.
Он вспомнил, как недавно он утром завтракал вместе с семьей и пил кофе. Затем увидел одного своего приятеля. хотел с ним поздороваться и попытался подняться, однако упал в обморок.
После этого именитый хоккеист был вынужден отправится в одну из больниц, чтобы пройти полноценное обследование. Однако врачи не обнаружили ничего серьезного, у спортсмена было простое обезвоживание организма.
”Мне казалось, что кто-то подложил наркотики в мой кофе, но, как выяснилось, я легкомысленно относился к обезвоживанию, поэтому отключился”, — рассказал он.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Группа узбеков убила и сожгла женщину в Ленобласти
Артист найден мертвым в мусорном баке в Петербурге
"Убийца" девочки из Саратова признался, зачем это сделал
Мужчина признался, что убил 9-летнюю девочку из-за гаража