Легенда хоккея Уэйн Гретцки упал в обморок и угодил в больницу

Он вспомнил, как недавно он утром завтракал вместе с семьей и пил кофе. Затем увидел одного своего приятеля. хотел с ним поздороваться и попытался подняться, однако упал в обморок.

После этого именитый хоккеист был вынужден отправится в одну из больниц, чтобы пройти полноценное обследование. Однако врачи не обнаружили ничего серьезного, у спортсмена было простое обезвоживание организма.

”Мне казалось, что кто-то подложил наркотики в мой кофе, но, как выяснилось, я легкомысленно относился к обезвоживанию, поэтому отключился”, — рассказал он.