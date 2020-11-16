Латвия включила в "черный список" президента Федерации хоккея Беларуси

Ринкевич выступил с заявлением всего за несколько дней до заседания Совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором будет принято решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Риге и Минске. Как известно, события последних месяцев в Беларуси вызвали серьезные опасения по поводу организации турнира.

Вместе с Басковым в список нежелательных лиц Латвийской Республики включен и белорусский кикбоксер Дмитрий Шакута.

По предварительным данным, Басков и Шакута могут быть причастны к состоявшемуся на прошлой неделе нападению, после котого умер 31-летний житель Минска Роман Бондаренко. Бондаренко был доставлен в Минскую больницу из милиции в тяжелом состоянии. Сообщалось, что он стал очередной жертвой силовиков.

По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел в Минске дворе, получившем название "Площадь перемен", когда туда 11 ноября вечером приехали неизвестные в гражданской одежде и масках и начали снимать с забора бело-красно-белые ленты. Роман был одним из жителей, которые пытались выяснить, что происходит. В результате его бросили на горку на детской площадке, и он сильно ударился головой. После этого Романа задержали и увезли на микроавтобусе.

Позже Бондареко доставили в больницу с обширным отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами. Врачи долгое время бролись за его жизнь, но мужчина умер на операционном столе.

В одном из нападавших очевидцы и журналисты увидели сходство с бывшим спортсменом Шакутой, поддерживавшим режим Лукашенко, но, как сообщали белорусские СМИ, рядом с происходящим был замечен и человек, внешне похожий на Баскова.

В начале октября Басков гостил в Риге, где встречался с представителями Латвийской федерации хоккея (ЛХФ), чтобы обсудить организацию чемпионата мира в следующем году. Поскольку на тот момент у минского "Динамо", выступающего в чемпионате КХЛ, были серьезные проблемы с составом игроков и тренерским штабом, вызванные коронавирусной инфекцией и последовавшим карантином, 1 октября Басков руководил игрой минской команды в матче с рижским "Динамо".