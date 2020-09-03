Латвия: "Перенесите хоккейный чемпионата мира из Беларуси. Хоть куда!"

Правительство Латвии утвердило письмо, адресованное Международной федерации хоккея, с призывом перенести в другое место из Беларуси игры чемпионата мира, сообщил на пресс-конференции премьер Латвии Кришьянис Кариньш. Кариньш признал, что этот вопрос рассматривался на заседании Кабинета министров. По его словам, настрой правительства не изменился.

«Мы начинаем переговоры с Международной федерацией хоккея, чтобы они оценили перенос той части чемпионата мира, что должна проводиться в белорусской столице, куда-нибудь в другое место», – пояснил Кариньш. В связи с событиями в Беларуси, он поручил министру образования и науки Илге Шуплинске, которая также отвечает за спорт и организацию чемпионата, связаться с ИИХФ, чтобы найти общий лучший выход из ситуации.

«На данный момент сложно представить, как мы сможем вместе организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Беларуси», — сказал премьер.

Ранее исполняющий обязанности председателя ФХБ Дмитрий Басков заявил, что Беларусь может провести ЧМ без Латвии. В свою очередь, Финляндия выразила готовность принять турнир у себя.

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