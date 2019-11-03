Латвийского тренера выгнали из "самой суровой" команды России

В субботу "Трактор" уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Это стало последней каплей в чаше терпения руководства южноуральского клуба.

"В связи с неудовлетворительными спортивными результатами главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку. Предложение возглавить "Трактор" принял Владимир Владимирович Юрзинов (младший), соглашение с ним будет подписано в ближайшие дни, когда тренер приедет в Челябинск", — сообщает пресс-служба команды. — "Наши болельщики заслуживают видеть победы, и "Трактор" уже сегодня обязан быть в зоне плей-офф. Наша цель не изменилась — это борьба за Кубок Гагарина, но для этого нужно набирать очки в каждом матче".

Под руководством 46-летнего специалиста "Трактор" в текущем сезоне одержал 10 побед, при этом уступив в 17 матчах. После 27 игр "Трактор" занимает 11-ю строчку Восточной конференции с 22 очками в активе. Скудра был назначен главным тренером 19 апреля 2019 года, подписав однолетний контракт.