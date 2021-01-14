КУРЬЕЗ ГОДА | Работник ледовой арены раскладывал пасьянс во время матча НХЛ(1)
В первый же игровой день регулярного чемпионата НХЛ произошел случай, который претендует на звание курьеза года в главной хоккейной лиге мира.
В первый же игровой день регулярного чемпионата НХЛ произошел случай, который претендует на звание курьеза года в главной хоккейной лиге мира.
В перерыве матча "Колорадо Эвеланш" против "Сент-Луис Блюз" работник арены вывел на площадку пасьянс со своего компьютера и начал его раскладывать.
Увы, карточные фокусы не помогли "Колорадо", "лавины" проиграли первый матч сезона "блюзменам" со счетом 1:4.
Напомним, что в НХЛ сезон пройдет в усеченном формате из-за пандемии коронавируса, а матчи играются без зрителей. По подсчетам экономистов журнала Forbes, каждый такой матч приносит убыток в $ 1,3 млн и дополнительный убыток в $ 215 тыс от непоказанной рекламы и работы ресторанов и кафе.
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