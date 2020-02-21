21.02.2020, 15:35
Кто завоюет серебро чемпионата Эстонии? Нарва или "Викинг"?
22 февраля будут сыграны два матча чемпионата Эстонии по хоккею. Досрочно завоевавший чемпионский титул тартуский "Вялк" отправится в гости к кохтла-ярвескому "Эвересту" (начало в 16:00), а таллиннский "Викинг" будет принимать нарвскую ПСШ (18:00).
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