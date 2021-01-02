Кто станет соперником сборной России в полуфинале МЧМ-2021?

С американцами российские хоккеисты уже встречались на старте группового этапа чемпионата мира. Тот поединок завершился победой россиян со счетом 5:3. После той встречи американцы выиграли три оставшихся матча с общей разницей 22:0.

Канада - единственная команда на мировом первенстве, не потерпевшая на групповом этапе ни одного поражения.

1/4 финала молодежного чемпионата мира

Россия - Германия 2:1

Финляндия - Швеция 3:2

3 января 02:00 Канада - Чехия

3 января 05:30 США - Словакия