02.01.2021, 22:35

Кто станет соперником сборной России в полуфинале МЧМ-2021?

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Кто станет соперником сборной России в полуфинале МЧМ-2021?
Kanada noortekoondisAFP

Хоккеисты сборной России, победив Германию (2:1), стали первыми полуфиналистами молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне. Их следующим соперником, скорее всего, станут либо США, либо Канада.

С американцами российские хоккеисты уже встречались на старте группового этапа чемпионата мира. Тот поединок завершился победой россиян со счетом 5:3. После той встречи американцы выиграли три оставшихся матча с общей разницей 22:0.

Канада - единственная команда на мировом первенстве, не потерпевшая на групповом этапе ни одного поражения.

1/4 финала молодежного чемпионата мира

Россия - Германия 2:1

Финляндия - Швеция 3:2

3 января 02:00 Канада - Чехия

3 января 05:30 США - Словакия

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