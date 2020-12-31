Кто станет соперником сборной России в четвертьфинале МЧМ-2021?

В канадском Эдмонтоне близится к завершению первый этап молодежного чемпионата мира по хоккею. 31 декабря будут сыграны заключительные матчи групповой стадии турнира, после которых станут известны все четвертьфинальные пары.
Сборная России завершила групповой этап победой над Швецией (4:3 ОТ) и гарантировала себе, как минимум, второе место. Ее соперником в четвертьфинале будет либо Словакия, либо Германия. Окончательная расстановка в турнирной таблице станет известна после после поединка Швеция - США, который будет сыгран в новогоднюю ночь.
Все расклады для сборной России
Россия займет первое место в группе, если США обыграют Швецию в овертайме или по буллитам. Тогда три команды наберут по 8 очков, но Россия опередит соперников за счет большего количества очков в личных встречах.
Россия займет второе место в группе, если поединок Швеция - США завершится в основное время. Победитель матча займет первое место, а проигравшая команда - третье.
Россия займет второе место в группе, если Швеция победит США в овертайме или по буллитам. В этом случае скандинавы займут первое место, а американцы - третье.
С кем лучше играть в четвертьфинале?
В четвертьфинале соперником сборной России станет либо Словакия, либо Германия, которые уже завершили групповой этап. Оба соперника - вполне проходимые варианты.
Немецкая команда в Эдмонтоне многих удивила. На старте турнира из-за коронавирусных проблем она провела два матча против Финляндии (3:5) и Канады (2:16) не в полном составе, зато следующие два поединка против Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4) хоккеисты с берегов Рейна выиграли. Молодежная сборная Германии впервые пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.
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