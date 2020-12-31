Кто станет соперником сборной России в четвертьфинале МЧМ-2021?

Сборная России завершила групповой этап победой над Швецией (4:3 ОТ) и гарантировала себе, как минимум, второе место. Ее соперником в четвертьфинале будет либо Словакия, либо Германия. Окончательная расстановка в турнирной таблице станет известна после после поединка Швеция - США, который будет сыгран в новогоднюю ночь.

Все расклады для сборной России

Россия займет первое место в группе, если США обыграют Швецию в овертайме или по буллитам. Тогда три команды наберут по 8 очков, но Россия опередит соперников за счет большего количества очков в личных встречах.

Россия займет второе место в группе, если поединок Швеция - США завершится в основное время. Победитель матча займет первое место, а проигравшая команда - третье.

Россия займет второе место в группе, если Швеция победит США в овертайме или по буллитам. В этом случае скандинавы займут первое место, а американцы - третье.

С кем лучше играть в четвертьфинале?

В четвертьфинале соперником сборной России станет либо Словакия, либо Германия, которые уже завершили групповой этап. Оба соперника - вполне проходимые варианты.

Немецкая команда в Эдмонтоне многих удивила. На старте турнира из-за коронавирусных проблем она провела два матча против Финляндии (3:5) и Канады (2:16) не в полном составе, зато следующие два поединка против Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4) хоккеисты с берегов Рейна выиграли. Молодежная сборная Германии впервые пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.