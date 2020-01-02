02.01.2020, 19:20
Кто станет соперником сборной России? Канада, США, а может быть Швеция?
На молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии проходят четвертьфинальные матчи. К этому времени уже завершились два поединка. Россия победила Швейцарию - 3:1, а Канада разгромила Словакию - 6:1.
В этом году состав полуфинальных пар молодежного чемпионата мира определит жеребьевка, которая состоится по окончании четвертьфинальных матчей.
Молодежный чемпионат мира - 1/4 финала (2 января)
Россия - Швейцария 3:1
Канада - Словакия 6:1
США - Финляндия 0:1
21:00 Острава Швеция - Чехия
Полуфинальные поединки пройдут 4 января. Матч за бронзовые медали и финал состоятся 5 января.
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