02.01.2020, 19:20

Кто станет соперником сборной России? Канада, США, а может быть Швеция?


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Kanada (U20) vs USA (U20)
Kanada (U20) vs USA (U20)Foto: Petr David Josek, AP

На молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии проходят четвертьфинальные матчи. К этому времени уже завершились два поединка. Россия победила Швейцарию - 3:1, а Канада разгромила Словакию - 6:1.

В этом году состав полуфинальных пар молодежного чемпионата мира определит жеребьевка, которая состоится по окончании четвертьфинальных матчей.

Молодежный чемпионат мира - 1/4 финала (2 января)

Россия - Швейцария 3:1

Канада - Словакия 6:1

США - Финляндия 0:1

21:00 Острава Швеция - Чехия

Полуфинальные поединки пройдут 4 января. Матч за бронзовые медали и финал состоятся 5 января.

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