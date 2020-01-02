Кто станет соперником сборной России? Канада, США, а может быть Швеция?

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Kanada (U20) vs USA (U20) Foto: Petr David Josek, AP

На молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии проходят четвертьфинальные матчи. К этому времени уже завершились два поединка. Россия победила Швейцарию - 3:1, а Канада разгромила Словакию - 6:1.