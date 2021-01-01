Кто станет первым полуфиналистом молодежного чемпионата мира?

Сборная Германии впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал молодежного чемпионата мира. На берегах Рейна и Одера этот успех называют грандиозным, а сами хоккеисты в своих интервью говорят, что готовы пошуметь и в четвертьфинале.

Германия показала характер

Немецкая команда удивила многих специалистов в Эдмонтоне, поскольку из-за вспышки коронавируса столкнулась с серьезным недокомплектом состава, потеряв на старте турнира 8 игроков.

На старте чемпионата мира Германия, играя в три неполные пятерки, проиграла Финляндии (3:5) и Канаде (2:16). В обескровленном составе молодая бундестим одолела Словакию (4:3 ОТ). К заключительному поединку группового этапа Германия получила подкрепление и обыграла Швейцарию (5:4).

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Интересная деталь. В десятке лучших бомбардиров чемпионата мира нет ни одного россиянина - Родион Амиров, набравший 6 очков, занимает лишь 11-е место. Зато в нем присутствует в полном составе первая тройка нападения сборной Германии.

Лучший европейский хоккеист на драфте НХЛ 2020 года Тим Штюцле (он был выбран под 3-м номером) набрал 10 очков - он занимает 3-е место в списке бомбардиров по системе "гол+пас". Столько же баллов у его партнера Джона Петерки (34-й номер драфта НХЛ). Следом расположился Флориан Элиас, набравший 8 очков.

Российская команда считается мегафаворитом предстоящего поединка, но Германия, благодаря лидерам, очень хорошо использует численное преимущество.

Россия выиграла все три проведенных матча у Германии на молодежных чемпионатах мира. На прошлогоднем мировом первенстве россияне победили со счетом 6:1.

1/4 финала молодежного чемпионата мира

2 января 19:00 Россия - Германия

2 января 22:30 Финляндия - Швеция

3 января 02:00 Канада - Чехия

3 января 05:30 США - Словакия