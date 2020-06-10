10.06.2020, 21:20
Кто станет лучшим игроком чемпионата Эстонии по хоккею?
Из-за пандемии коронавируса хоккейный сезон в Эстонии не удалось завершить до конца. Чемпион был определен еще в феврале - им стал тартуский "Вялк", а Кубок Эстонии пришлось прервать.
Несмотря на сорванную концовку, Хоккейный союз определил лауреатов минувшего сезона. Вручение наград состоится 11 июня.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса был отменен в "Тондираба" юниорский чемпионат мира (U-18).
Не сыграла на мировом первенстве в Польше среди команд первого дивизиона и национальная сборная Эстонии.
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