10.06.2020, 21:20

Кто станет лучшим игроком чемпионата Эстонии по хоккею?


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Jäähoki - Narva PSK vs Tartu Välk
Jäähoki - Narva PSK vs Tartu VälkFoto: Dmitri Fedotkin

Из-за пандемии коронавируса хоккейный сезон в Эстонии не удалось завершить до конца. Чемпион был определен еще в феврале - им стал тартуский "Вялк", а Кубок Эстонии пришлось прервать.

Несмотря на сорванную концовку, Хоккейный союз определил лауреатов минувшего сезона. Вручение наград состоится 11 июня.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса был отменен в "Тондираба" юниорский чемпионат мира (U-18).

Не сыграла на мировом первенстве в Польше среди команд первого дивизиона и национальная сборная Эстонии.

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