03.01.2020, 21:45

Ковальчук подписал контракт с "Монреалем". Но его могут отправить в фарм-клуб


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Ilja Kovalchuk
Ilja KovalchukFoto: Sergei Fadeichev/TASS

36-летний российский форвард Илья Ковальчук подписал до конца сезона двухсторонний контракт с "Монреалем". Его зарплата в НХЛ составит 700 000 долларов, в случае отправки в фарм-клуб АХЛ хоккеист будет получать 70 000 долларов.

Нынешний сезон Ковальчук начинал в "Лос-Анджелесе". Его контракт c учетом подписного бонуса был рассчитан на 6,0 млн долларов, но в декабре из-за слабой игры российского форварда - в 17 матчах он набрал 9 (3+6) очков - и после выплаты солидного бонуса соглашение было расторгнуто.

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