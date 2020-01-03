Ковальчук подписал контракт с "Монреалем". Но его могут отправить в фарм-клуб

Нынешний сезон Ковальчук начинал в "Лос-Анджелесе". Его контракт c учетом подписного бонуса был рассчитан на 6,0 млн долларов, но в декабре из-за слабой игры российского форварда - в 17 матчах он набрал 9 (3+6) очков - и после выплаты солидного бонуса соглашение было расторгнуто.

The Canadiens have agreed to terms on a one-year, two-way contract with free agent forward Ilya Kovalchuk. The deal will pay Kovalchuk $700,000 at the NHL level and $70,000 in the AHL.#GoHabsGo https://t.co/VdpyijRjNh — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) January 3, 2020