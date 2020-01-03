Ковальчук подписал контракт с "Монреалем". Но его могут отправить в фарм-клуб

36-летний российский форвард Илья Ковальчук подписал до конца сезона двухсторонний контракт с "Монреалем". Его зарплата в НХЛ составит 700 000 долларов, в случае отправки в фарм-клуб АХЛ хоккеист будет получать 70 000 долларов.
Нынешний сезон Ковальчук начинал в "Лос-Анджелесе". Его контракт c учетом подписного бонуса был рассчитан на 6,0 млн долларов, но в декабре из-за слабой игры российского форварда - в 17 матчах он набрал 9 (3+6) очков - и после выплаты солидного бонуса соглашение было расторгнуто.
The Canadiens have agreed to terms on a one-year, two-way contract with free agent forward Ilya Kovalchuk. The deal will pay Kovalchuk $700,000 at the NHL level and $70,000 in the AHL.#GoHabsGohttps://t.co/VdpyijRjNh
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