Ковальчук перешел к Овечкину. В "Вашингтоне" появилась русская пятерка
Накануне закрытия трансферного окна в НХЛ 36-летний форвард сборной России Илья Ковальчук перешел из "Монреаля" в "Вашингтон".
Накануне закрытия трансферного окна в НХЛ 36-летний форвард сборной России Илья Ковальчук перешел из "Монреаля" в "Вашингтон".
Нынешний сезон Ковальчук начинал в "Лос-Анджелесе". Дела у него шли там
неудачно и от его услуг отказались. Зато в "Монреале" Кови заставил обратить на себя внимание. За неполные два месяца он набрал по системе "гол+пас" 13 (6+7 очков).
В настоящий момент "Вашингтон" является самым российским клубом НХЛ. Помимо Ковальчука, в нем еще два форварда Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.
Дебют Ковальчука в "Вашингтоне" ожидается в ночь со вторника на среду, когда столичный клуб будет принимать "Виннипег". Заокеанские СМИ сообщают, что Ковальчук будет играть в третьем звене "Вашингтона".
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