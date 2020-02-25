Ковальчук перешел к Овечкину. В "Вашингтоне" появилась русская пятерка

Нынешний сезон Ковальчук начинал в "Лос-Анджелесе". Дела у него шли там

неудачно и от его услуг отказались. Зато в "Монреале" Кови заставил обратить на себя внимание. За неполные два месяца он набрал по системе "гол+пас" 13 (6+7 очков).

В настоящий момент "Вашингтон" является самым российским клубом НХЛ. Помимо Ковальчука, в нем еще два форварда Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

Дебют Ковальчука в "Вашингтоне" ожидается в ночь со вторника на среду, когда столичный клуб будет принимать "Виннипег". Заокеанские СМИ сообщают, что Ковальчук будет играть в третьем звене "Вашингтона".