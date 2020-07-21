Коронавирус накрывает КХЛ. В ЦСКА 7 зараженных, в "Авангарде" 20!

Во время очередного тестирования в ЦСКА зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом, в их числе герой светской хроники Иван Телегин.

Еще хуже ситуация в омском "Авангарде", где сразу 20 хоккеистов и сотрудников клуба отправлены после тестирования на карантин. Из-за массовой вспышки коронавируса сибиряки отказались от выступления на предсезонном турнире в Сочи, сообщает официальный сайт "Авангарда".

Ранее 7 случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в "Спартаке". По этой причине красно-белые вынуждены были свернуть тренировочный сбор в подмосковном Новогорске.

Китайский "Куньлунь" из-за пандемии коронавируса все домашние матчи в новом сезоне будет проводить в подмосковных Мытищах. К новому сезону команду готовит известный в прошлом нападающий сборной России Андрей Ковалев.

Из других новостей хоккейного межсезонья отметим назначение Петериса Скудры на пост главного тренера рижского "Динамо".

Предыдущий сезон в КХЛ был завершен досрочно. Старт нового запланирован на 2 сентября, однако календарь регулярного чемпионата еще не обнародован.