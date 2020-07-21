Коронавирус накрывает КХЛ. В ЦСКА 7 зараженных, в "Авангарде" 20!
Пандемия коронавируса корректирует планы российских клубов, начавших подготовку к новому хоккейному сезону.
Пандемия коронавируса корректирует планы российских клубов, начавших подготовку к новому хоккейному сезону.
Во время очередного тестирования в ЦСКА зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом, в их числе герой светской хроники Иван Телегин.
Еще хуже ситуация в омском "Авангарде", где сразу 20 хоккеистов и сотрудников клуба отправлены после тестирования на карантин. Из-за массовой вспышки коронавируса сибиряки отказались от выступления на предсезонном турнире в Сочи, сообщает официальный сайт "Авангарда".
Ранее 7 случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в "Спартаке". По этой причине красно-белые вынуждены были свернуть тренировочный сбор в подмосковном Новогорске.
Китайский "Куньлунь" из-за пандемии коронавируса все домашние матчи в новом сезоне будет проводить в подмосковных Мытищах. К новому сезону команду готовит известный в прошлом нападающий сборной России Андрей Ковалев.
Из других новостей хоккейного межсезонья отметим назначение Петериса Скудры на пост главного тренера рижского "Динамо".
Предыдущий сезон в КХЛ был завершен досрочно. Старт нового запланирован на 2 сентября, однако календарь регулярного чемпионата еще не обнародован.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Наказан владелец ресторана, содержавший в клетке диких животных
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать
Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»