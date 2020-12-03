Корона делает свое дело. Эстонский хоккей ушел на карантин

Когда состоятся следующие поединки - не совсем понятно, поскольку Хоккейный союз отменил игры чемпионата Эстонии, запланированные на 5 декабря. Матчи детско-юношеского чемпионата страны во всех возрастных группах приостановлены до 4 января.

Нарвский хоккейный очаг - 76 заразившихся

Первоначально хоккейный сезон в Эстонии был приостановлен в начале ноября в связи со вспышкой коронавируса среди хоккеистов нарвской ПСШ. По последней сводке Департамента здоровья хоккейный очаг заражения в Нарве насчитывает 76 человек.

"Хоккеистов взрослой команды среди заболевших сейчас нет", - пояснил ситуацию главный тренер ПСШ Илья Ильин. - Хотелось бы побыстрее выйти на лед и сыграть все пропущенные матчи. Правда, после долгой паузы нам наверняка потребуется некоторое время на подготовку".

Выйти на лед нарвитяне смогут в лучшем случае в середине декабря. По решению городских властей все спортивные учреждения в Нарве закрыты до 13 декабря.

"Вялк" пострадал в Балтийской лиге

На прошлой неделе два представителя эстонского хоккея тартуский "Вялк" и кохтла-ярвеский "Эверест" выступали в Балтийской лиге.

Чемпион Эстонии "Вялк" принимал соперников в Тарту. После победы в стартовом поединке над литовским клубом "Каунас" тартуские хоккеисты проходили тестирование. Результат неутешительный - 4 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. По этой причине поединок "Вялка" с латвийским клубом "Мого" пришлось отменить.

"До 7 декабря команда находится на самоизоляции, а затем будем готовиться к финальному раунду Балтийской лиги", - отметил в разговоре с Delfi менеджер тартусцев Олег Литвяков.

В "Эвересте" ситуация относительно благополучная. "По возвращении из Литвы вся команда прошла тестирование. Положительных случаев у нас не выявлено, - сказал главный тренер "Эвереста" Александр Сметанин. - С открытием ледовой арены готовы приступить к тренировкам. Распоряжением городских властей она закрыта до 4 декабря".