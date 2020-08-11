Комаров выиграл в суде 280 000 евро и ждет встречи с Овечкиным

Из-за пандемии коронавируса формула проведения Кубка Стэнли претерпела нынче существенные изменения. В плей-офф попали сразу 24 клуба. Главная неожиданность квалификационного раунда - досрочный сход с дистанции "Питтсбурга" (Евгений Малкин, Сидни Кросби) и "Рейнджерс" (Артемий Панарин). Все матчи Кубкак Стэнли проходят на двух ледовых аренах Канады.

Комаров превзошел Овечкина

"Вашингтон" начал выступление с квалификации в групповом турнире. В трех матчах столичный клуб одержал лишь одну победу над "Бостоном" - 2:1. Интересно, что капитан "Вашингтона" Овечкин в этих встречах не набрал ни одного очка.

Для "Айлендерс" Кубок Стэнли начался c квалификационного раунда плей-офф, в котором нью-йоркцы выиграли серию у "Флориды" со счетом 3:1. Из-за травмы лица, полученной в середине июля, Комаров вышел на площадку впервые только в заключительном матче серии и отметился в нем результативной передачей.

Ранее Комаров и Овечкин некоторое время играли вместе в московском "Динамо", но противостояли друг другу на чемпионатах мира, Олимпиаде-2014 в Сочи и в НХЛ.

"Айлендерс" тренирует известный канадский специалист Барри Тротц, который раньше работал с "Вашингтоном". Именно под его руководством столичный клуб выиграл в 2018 году Кубок Стэнли, однако продлевать с ним контракт боссы "Вашингтона" отказались.

В нынешнем сезоне "Айлендерс" и "Вашингтон" провели между собой четыре матча в регулярном чемпионате, в которых одержали по две победы. Первый матч 1/8 финала команды проведут 12 августа в Торонто (начало в 22:00).

Дом оказался с браком

Накануне отъезда в Северную Америку на матчи Кубка Стэнли Комаров выиграл в Финляндии судебный спор у строительной компании. В 2013 году хоккеист приобрел жилище в Эспоо, но в нем оказались существенные дефекты в межкомнатных перегородках, системах вентиляции и кондиционирования. По решению суда застройщик должен выплатить Комарову из-за дефектов 280 000 евро.

"Сумма, на первый взгляд, очень приличная, но солидный процент компенсации получит адвокат, представлявший интересы Лени в суде", - отметил в разговоре с Delfi отец хоккеиста Александр Комаров.