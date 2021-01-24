"Когда вывозил команду в Эстонию, бил игроков и заставлял бегать кроссы по ночам"

17 января его подопечные провели неудачную игру против сверстников из череповецкой ”Северстали”: петербуржцы выигрывали по ходу встречи, но в итоге уступили со счетом 2:3. В раздевалке команда получила заслуженную взбучку, но опытный тренер решил, что этого недостаточно. Родители учеников уверяют, что после ужина Валерий Леонидович зашел в номер к игрокам, сначала высказал, не стесняясь выражений, все, что он думал о главном виновнике обидного поражения. Дальше 58-летний мужчина пустил в ход руки.

Здесь показания источников, с которыми удалось переговорить ”Фонтанке”, немного разнятся. По одной из версий, в руках у Овчинникова была стеклянная бутылка, которой он нанес удар в область головы подростку. По другой — добивал ногами.

По словам одного из родителей хоккеистов — Алексея Петрова, — рабочие отношения Овчинникова с его сыном начинались со стандартных похлопываний и подзатыльников. Постепенно поведение педагога становилось все более агрессивным.

— На моих глазах он много раз просто запинывал ногами и клюшкой детей на скамейку запасных, — говорит Петров. — Про него легенды уже по всей Европе ходят. Он однажды вывозил команду в Эстонию, и мне потом оттуда звонили и спрашивали: ”Что это за зверь к нам приехал? Он бьет и мутузит игроков всю тренировку, а по ночам вместо сна они у него кроссы бегают”. Многие родители боятся про него что-то говорить, потому что не хотят уходить в другой клуб, начинать все с нуля. Мой сын тоже сейчас в ”Сириусе”, только с другой командой. Спрашиваю у него, ну как там знаменитый СШОР № 1? Говорит: ”Они строем ходят в столовую, маршируют”. У него такая вот солдафонщина.

О странных методах воспитания юных хоккеистов рассказал и другой родитель, пожелавший остаться неизвестным:

"У Овчинникова есть одна такая педагогическая методика: он останавливает тренировку и приказывает каким-то двум игрокам подраться. Это и произошло с моим сыном. Дерутся в полном обмундировании с клюшками. И в ходе одной такой драки моему сыну ударили клюшкой по голове без шлема".