Клюшки к бою! "Викинг" намерен отобрать чемпионский титул у "Вялка"

Формула проведения турнира осталась неизменной. Как и в прошлом году, чемпион Эстонии будет определен по итогам шестикругового турнира. Правда, за победу команды теперь будут получать не три очка, как прежде, а два.

"Вялк" потерял двух бомбардиров и основного вратаря

В межсезонье легионерская бригада "Вялка" претерпела серьезные изменения: покинули команду два бомбардира Владислав Соколов и Федор Гусынин. Не будет выступать за тартусцев и вратарь Антон Бек.

"Несмотря на изменения в составе, мы намерены сохранить чемпионский титул, - отметил в разговоре с Delfi менеджер "Вялка" Олег Литвяков. - Пригласили трех новых легионеров. Наибольшие опасения пока вызывает вратарская линия, но к середине октября надеемся решить эту проблему".

"Викинг": приобретений больше, чем потерь

На старте прошлого сезона конкуренцию тартусцам оказывал таллиннский "Викинг", но после новогоднего перерыва столичный клуб резко сдал, с трудом набирая на матчи две полноценные пятерки игроков.

"Мы сделали выводы из прошлого сезона. Приобретений у нас больше, чем потерь. "Вялк", конечно, силен, но мы надеемся побороться с ним за первое место, - сказал руководитель "Викинга" Анатолий Сизов. - Наш состав стал сильнее. Очень рассчитываем на трех игроков, выступавших в прошлом сезоне во Франции - защитника Илью Урушева, нападающего Дмитрия Лаврова и российского форварда Руслана Баширова".

В Нарве новый тренер

Нарвскую ПСШ к сезону готовил 32-летний Илья Ильин, сменивший на тренерском мостике опытного Раиса Давлеткильдеева, который недавно отметил 70-летний юбилей.