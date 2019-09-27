Клюшки к бою! "Викинг" намерен отобрать чемпионский титул у "Вялка"

28 сентября начинается чемпионат Эстонии по хоккею. В первом туре действующий чемпион тартуский "Вялк" принимает "Эверест" (Кохтла-Ярве), а таллиннский "Викинг" в ледовом холле "Тондираба" сыграет с нарвской ПСШ.
Формула проведения турнира осталась неизменной. Как и в прошлом году, чемпион Эстонии будет определен по итогам шестикругового турнира. Правда, за победу команды теперь будут получать не три очка, как прежде, а два.
"Вялк" потерял двух бомбардиров и основного вратаря
В межсезонье легионерская бригада "Вялка" претерпела серьезные изменения: покинули команду два бомбардира Владислав Соколов и Федор Гусынин. Не будет выступать за тартусцев и вратарь Антон Бек.
"Несмотря на изменения в составе, мы намерены сохранить чемпионский титул, - отметил в разговоре с Delfi менеджер "Вялка" Олег Литвяков. - Пригласили трех новых легионеров. Наибольшие опасения пока вызывает вратарская линия, но к середине октября надеемся решить эту проблему".
"Викинг": приобретений больше, чем потерь
На старте прошлого сезона конкуренцию тартусцам оказывал таллиннский "Викинг", но после новогоднего перерыва столичный клуб резко сдал, с трудом набирая на матчи две полноценные пятерки игроков.
"Мы сделали выводы из прошлого сезона. Приобретений у нас больше, чем потерь. "Вялк", конечно, силен, но мы надеемся побороться с ним за первое место, - сказал руководитель "Викинга" Анатолий Сизов. - Наш состав стал сильнее. Очень рассчитываем на трех игроков, выступавших в прошлом сезоне во Франции - защитника Илью Урушева, нападающего Дмитрия Лаврова и российского форварда Руслана Баширова".
В Нарве новый тренер
Нарвскую ПСШ к сезону готовил 32-летний Илья Ильин, сменивший на тренерском мостике опытного Раиса Давлеткильдеева, который недавно отметил 70-летний юбилей.
"Команду покинули вратарь Даниил Сеппенен и нападающий Павел Кулаков - они завершили выступления и перебрались на работу в Финляндию. Там же продолжит карьеру молодой форвард Никита Пузаков. Для нас это ощутимые потери, - признал Ильин. - Легионеров у нас нет, но по ходу сезона они могут появиться.
"Эверест" без игроков КХЛ
Год назад главным ньюсмейкером на старте хоккейного сезона был кохтла-ярвеский "Эверест", пригласивший в свои ряды двух хоккеистов с опытом выступления в КХЛ. Однако такое усиление не помогло ида-вирумааской команде - она финишировала в чемпионате Эстонии на последнем месте.
"В нынешнем сезоне намерены выступить лучше, чем в прошлом чемпионате. Рассчитываем побороться за место в призовой тройке, - отметил главный тренер "Эвереста" Александр Сметанин. - Игроков КХЛ не будет, но зато у нас 10 легионеров".
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