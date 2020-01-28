Китайский коронавирус добрался до хоккея. Клуб КХЛ меняет прописку

До финиша регулярного чемпионата КХЛ остался месяц. Претендент на место в плей-офф "Куньлунь" в феврале должен был сыграть два матча на своей площадке в Пекине с ЦСКА и рижским "Динамо".

Поединок с армейцами, намеченный на 2 февраля, заранее был перенесен в Москву из-за празднования Нового года в Китае, а матч с рижанами "Куньлунь", скорее всего, проведет в Новосибирске 24 февраля.

Претерпел изменения и календарь чемпионата ВХЛ - в этой лиге выступают три китайских клуба, один из которых тренирует легенда нарвского "Кренгольма" Игорь Аверкин. Все домашние матчи китайских команд пройдут на территории России.

По информации международных агентств, из-за вспышки коронавируса в Китае погибли уже 106 человек.