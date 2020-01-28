Китайский коронавирус добрался до хоккея. Клуб КХЛ меняет прописку
Вспышка коронавируса вынуждает отменять в Китае все международные соревнования. Выступающий в КХЛ "Куньлунь" оставшиеся домашние матчи проведет в России.
Вспышка коронавируса вынуждает отменять в Китае все международные соревнования. Выступающий в КХЛ "Куньлунь" оставшиеся домашние матчи проведет в России.
До финиша регулярного чемпионата КХЛ остался месяц. Претендент на место в плей-офф "Куньлунь" в феврале должен был сыграть два матча на своей площадке в Пекине с ЦСКА и рижским "Динамо".
Поединок с армейцами, намеченный на 2 февраля, заранее был перенесен в Москву из-за празднования Нового года в Китае, а матч с рижанами "Куньлунь", скорее всего, проведет в Новосибирске 24 февраля.
Претерпел изменения и календарь чемпионата ВХЛ - в этой лиге выступают три китайских клуба, один из которых тренирует легенда нарвского "Кренгольма" Игорь Аверкин. Все домашние матчи китайских команд пройдут на территории России.
По информации международных агентств, из-за вспышки коронавируса в Китае погибли уже 106 человек.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Найдена мать брошенных в Шереметьеве мальчиков
Первый излечившийся от нового коронавируса рассказал о симптомах
Видео с вставшим на дыбы из-за газопровода грузовиком
Появился новый метод преобразования метана в безвредный газ