28.01.2020, 16:20

Китайский коронавирус добрался до хоккея. Клуб КХЛ меняет прописку


EST 4
KHL Jokerit vs Kunlun Red Star
KHL Jokerit vs Kunlun Red StarFoto: Sergei Stepanov, NPA

Вспышка коронавируса вынуждает отменять в Китае все международные соревнования. Выступающий в КХЛ "Куньлунь" оставшиеся домашние матчи проведет в России.

До финиша регулярного чемпионата КХЛ остался месяц. Претендент на место в плей-офф "Куньлунь" в феврале должен был сыграть два матча на своей площадке в Пекине с ЦСКА и рижским "Динамо".

Поединок с армейцами, намеченный на 2 февраля, заранее был перенесен в Москву из-за празднования Нового года в Китае, а матч с рижанами "Куньлунь", скорее всего, проведет в Новосибирске 24 февраля.

Претерпел изменения и календарь чемпионата ВХЛ - в этой лиге выступают три китайских клуба, один из которых тренирует легенда нарвского "Кренгольма" Игорь Аверкин. Все домашние матчи китайских команд пройдут на территории России.

По информации международных агентств, из-за вспышки коронавируса в Китае погибли уже 106 человек.

Читайте также: