КХЛ: Определились все пары 1/8 финала в Кубке Гагарина

Завершился регулярный чемпионат КХЛ. В заключительном матче обладатель Кубка Гагарина ЦСКА разгромил хоккеистов "Сочи" и стал победителем первого этапа - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0).
Сильнейший клуб Западной конференции ЦСКА выиграл регулярный чемпионат второй год подряд. В Восточной конференции победил казанский "Ак Барс", который трижды - больше всех - выигрывал Кубок Гагарина.
Борьбу за Кубок Гагарина начинают 16 команд. Первые матчи за почетный трофей пройдут 1 марта. Победители 1/8 финала определятся в серии до четырех побед.
По оценке экспертов, главными претендентами на победу считаются два армейских клуба ЦСКА и СКА. Сюрприз может преподнести "Спартак", который возглавляет бывший наставник сборной России Олег Знарок. Среди команд Восточной конференции эксперты выделяют прошлогоднего финалиста омский "Авангард".
Кубок Гагарина - 1/8 финала
ЦСКА (Москва) - Торпедо (Нижний Новгород)
СКА (Санкт-Петербург) - Витязь (Подольск)
Йокерит (Хельсинки) - Локомотив (Ярославль)
Динамо (Москва) - Спартак (Москва)
Ак Барс (Казань) - Нефтехимик (Нижнекамск)
Барыс (Нур-Султан) - Металлург (Магнитогорск)
Авангард (Омск) - Салават Юлаев (Уфа)
Автомобилист (Екатеринбург) - Сибирь (Новосибирск)
Победители Кубка Гагарина
2009 Ак Барс
2010 Ак Барс
2011 Салават Юлаев
2012 Динамо (Москва)
2013 Динамо (Москва)
2014 Металлург Мг
2015 СКА
2016 Металлург Мг
2017 СКА
2018 Ак Барс
2019 ЦСКА
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