Капитан питерского хоккейного клуба скончался после попадания шайбы в голову
Клуб Париматч Молодежной хоккейной лиги МХК ”Динамо” Санкт-Петербург сообщил о смерти капитана команды Тимура Файзутдинова.
Клуб Париматч Молодежной хоккейной лиги МХК ”Динамо” Санкт-Петербург сообщил о смерти капитана команды Тимура Файзутдинова.
19-летний хоккеист оказался в реанимации из-за попадания шайбы в голову. Это произошло 12 марта во время матча плей-офф Кубка Харламова против ярославского ”Локо” (1:5).
Врачи боролись за его жизнь три дня, но положительной динамики добиться не удалось.
"Сегодняшний матч четвертьфинала ВХЛ ”Динамо Санкт-Петербург” — ”Нефтяник”, пройдёт в память о нашем игроке и начнётся с минуты молчания. Матчи МХЛ 16 и 17 марта, матчи КХЛ 17 и 18 марта также начнутся с минуты молчания в память о Тимуре", — говорится в сообщении клуба.
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