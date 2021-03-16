Капитан питерского хоккейного клуба скончался после попадания шайбы в голову

19-летний хоккеист оказался в реанимации из-за попадания шайбы в голову. Это произошло 12 марта во время матча плей-офф Кубка Харламова против ярославского ”Локо” (1:5).

Врачи боролись за его жизнь три дня, но положительной динамики добиться не удалось.

"Сегодняшний матч четвертьфинала ВХЛ ”Динамо Санкт-Петербург” — ”Нефтяник”, пройдёт в память о нашем игроке и начнётся с минуты молчания. Матчи МХЛ 16 и 17 марта, матчи КХЛ 17 и 18 марта также начнутся с минуты молчания в память о Тимуре", — говорится в сообщении клуба.

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