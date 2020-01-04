Канада вынесла со льда финнов. "Кленовые листья" в финале сыграют с Россией(7)
В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады разгромила в Остраве Финляндию - 5:0 (4:0, 1:0, 0:0).
В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады разгромила в Остраве Финляндию - 5:0 (4:0, 1:0, 0:0).
Упорной борьбы в этом поединке не получилось. Исход матча был предопределен уже к исходу четвертой минуты, когда канадцы за 127 секунд трижды поразили ворота прошлогоднего чемпиона мира Финляндии.
Капитан канадцев готов к бою
В финале Канада сыграет с Россией. На нынешнем мировом первенстве соперники уже встречались в Остраве. На групповой стадии турнира россияне разгромили заокеанскую команду - 6:0. Канадцы, естественно, жаждут теперь реванша.
Одной из причин крупного поражения в том матче тренерский штаб сборной Канады назвал травму лидера команды Алексиса Лафренье - поединок с россиянами он завершил досрочно во втором периоде.
Лафренье пропустил несколько матчей чемпионата мира, но теперь форвард снова в строю. В поединке с финнами капитан канадцев забросил две шайбы.
Незабываемые финалы
За последнее десятилетие Россия с Канадой дважды играли в финалах. Оба поединка запомнились незабываемыми сюжетами.
В 2011 году Россия одержала яркую победу в США со счетом 5:3. В третьем периоде российская команда уступала 0:3, но переломила ход поединка, забросив 5 безответных шайб.
В 2015 году канадцы взяли дома реванш - 5:4. По ходу встречи они вели во втором периоде со счетом 5:1. До перерыва россяне забросили за несколько минут 3 шайбы, сократив разрыв до минимума, но догнать соперника в третьем периоде не смогли.
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