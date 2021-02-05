Как закончилась жуткая история с убийством жены вратаря сборной России?

В ходе следствия выяснилось, что ее убил старший сын Максим, который затем напал на младшего брата Арсения. Ему, правда, удалось вырваться и выбежать из дома.

33 удара ножом в родную мать

Максим пытался обвинить в убийстве родной матери младшего брата. Арсений, которому было тогда 15 лет, некоторое время провел в СИЗО, но запутать следствие Максиму не удалось.

Было установлено, что именно Максим взял нож в руки нанес матери

не менее 33 ударов в область шеи. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Конфликт между матерью и сыном возник из-за учебы. Максим в школу не ходил, а пошел по стопам отца, осваивая вратарское ремесло. В чемпионате МХЛ Соколов-младший провел 2 матча.

Экспертизы показали, что Максим находился в невменяемом состоянии и не осознавал, что делал, а ножевые ранения на теле, после которых он оказался в больнице, нанес себе сам.

Принудительное лечение

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме и неоднократно откладывалось из-за пандемии коронавируса, но минувшим летом Всеволожский городской суд вынес решение в отношении молодого вратаря.

По информации издания "Новый Омск", в отношении 19-летнего Максима вынесли постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Поскольку судебный акт не был обжалован, он вступил в законную силу. Молодой человек был помещен в психиатрическую больницу на неопределённый срок.