Как закончилась жуткая история с убийством жены вратаря сборной России?

В июне 2019 года в коттедже поселка Новая Романовка Ленинградской области была убита 45-летняя Ирина Соколова - супруга бывшего вратаря СКА и сборной России по хоккею Максима Соколова.
В ходе следствия выяснилось, что ее убил старший сын Максим, который затем напал на младшего брата Арсения. Ему, правда, удалось вырваться и выбежать из дома.
33 удара ножом в родную мать
Максим пытался обвинить в убийстве родной матери младшего брата. Арсений, которому было тогда 15 лет, некоторое время провел в СИЗО, но запутать следствие Максиму не удалось.
Было установлено, что именно Максим взял нож в руки нанес матери
не менее 33 ударов в область шеи. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.
Конфликт между матерью и сыном возник из-за учебы. Максим в школу не ходил, а пошел по стопам отца, осваивая вратарское ремесло. В чемпионате МХЛ Соколов-младший провел 2 матча.
Экспертизы показали, что Максим находился в невменяемом состоянии и не осознавал, что делал, а ножевые ранения на теле, после которых он оказался в больнице, нанес себе сам.
Принудительное лечение
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме и неоднократно откладывалось из-за пандемии коронавируса, но минувшим летом Всеволожский городской суд вынес решение в отношении молодого вратаря.
По информации издания "Новый Омск", в отношении 19-летнего Максима вынесли постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Поскольку судебный акт не был обжалован, он вступил в законную силу. Молодой человек был помещен в психиатрическую больницу на неопределённый срок.
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